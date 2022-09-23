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В Китае разрешили перевозку электромобилей по железной дороге
23.09.2022

В Китае разрешили перевозку электромобилей по железной дороге


    • В Китае с 1 октября разрешили перевозку готовых электромобилей по железной дороге, сообщает The Loadstar. До этого из-за запрета на транспортировку опасных грузов, таких как, например, литиевые аккумуляторы, по железным дорогам Китая электромобили в Европу перевозить было нельзя.

    «Европа является основным рынком для электромобилей китайского производства, при этом китайский экспорт в Европу в прошлом году вырос в пять раз – до 230 тыс. ед., — пишет издание. – Как отмечает наш источник, M&M Militzer & Münch China, перевозки литиевых аккумуляторов по железной дороге по-прежнему запрещены, но их можно перевозить внутри готовых электромобилей. В связи со снятием ограничений эксперты говорят о развитии новой номенклатуры грузов по маршруту Китай-Европа по железной дороге».

    Ожидается, что спрос на железнодорожные перевозки будет значительным.

    Фото: сайт The Loadstar, Sam Whelan


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