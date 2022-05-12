FESCO отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан

FESCO в рамках развития транзитного сервиса FESCO Silk Road из Китая в страны Европы отправила первый контейнерный поезд через территорию Казахстана.

Как рассказали SeaNews в FESCO, поезд, состоящий из 50 сорокафутовых контейнеров с комплектующими для электроники, отправился из китайского города Нанкин 4 мая. Далее поезд проследует по маршруту Достык (Казахстан) – Малашевиче (Польша) – Гамбург (Германия). Транзитное время в пути до Малашевиче составит 18 дней, до Гамбурга — 25 дней. Большая часть контейнеров будет отгружена в Польше, оставшиеся отправлены в Германию.

Следующая отправка запланирована на вторую половину мая. В перспективе поездной сервис будет работать на регулярной основе.