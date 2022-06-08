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1135 контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа
08.06.2022

1135 контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа

    • По итогам 5 месяцев текущего года железные дороги региона дельты реки Янцзы, являющегося центром внешней торговли Китая, отправили в общей сложности 1135 поездов Китай – Европа.  По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года количество поездов выросло на 8,8%, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные компании China Railway Shanghai Bureau Group. Доставлено 110,6 тыс. TEU, на 6,5% больше, чем годом ранее.

    В мае из региона дельты реки Янцзы было отправлено 235 поездов Китай – Европа (плюс 14,1%) и доставлено 23 тыс. TEU, на 12,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    За первые 5 месяцев этого года из китайской провинции Чжэцзян было отправлено 486 поездов Китай – Европа, которые доставили 23,7 тыс. TEU. Среди перевозимых грузов – товары народного потребления. В обратном направлении идут такие товары как красное вино, сырье, машины и оборудование, товары трансграничной электронной торговли, а также деревянная мебель.

    Фото: Синьхуа 


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