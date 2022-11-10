Ковид в Китае и российский импорт

Недавно любителей и ценителей айфонов взбудоражила новость о том, что поставки 14 модели будут задержаны из-за ковидых ограничений на сборочном заводе в Китае. О том, как влияют китайские ограничения по ковиду на ситуацию с российским импортом, как рассчитать сроки доставки и есть ли риск остаться к Новому году без елочных игрушек, SeaNews рассказала Анастасия Панкратович, руководитель отдела закупок восточного направления STALOGISTIC.

На все виды доставки из Китая влияют до сих пор не снятые ковидные ограничения. Закрываются города, провинции, вводится ограничения на передвижение транспорта и людей, что напрямую влияет на возможность забрать груз у отправителя и доставить его до границы.

На данный момент дефицита товаров, импортируемых из Китая, мы не ожидаем, поскольку многие производители начали организовывать отправки уже в начале октября. Нехватка продукции может наблюдаться в разрезе отдельных категорий товаров (например, игрушки, новогодние украшения, одежда, электроника и т.д.) и у компаний, у которых доставка была запланирована без учета возможных задержек транспортировки.

Автодоставка

Если мы говорим о быстрой доставке крупный партий товара, то на сегодняшний день наравне с авиа наиболее быстрым является автотранспорт из Китая в РФ. Сроки варьируются от 35-40 дней до 18 дней склад-склад. Все будет зависеть от того, какой погранпереход вы выберете.

Естественно, быстрая доставка не может быть самой дешевой. Также стоит учитывать многие другие факторы, например, в РФ приближается зима – следовательно, есть вероятность, что автомобили не смогут ехать беспрепятственно на всем пути

При размещении заказа рекомендуем ориентироваться на срок доставки, равный прогнозируемому времени, умноженному на 3. И перед отгрузкой нужно всегда консультироваться со своим логистическим партнером по реальной ситуации

Риск недоставки груза к Новому году существует, так как товар должен быть на прилавках уже в ноябре, поэтому сейчас надо делать ставку на самые быстрые и надежные сервисы, возможно, даже где-то ориентируясь на высокую цену.

Морское сообщение

В виду снижения покупательской способности европейского рынка и снижения объема транзитных грузов мы наблюдаем кардинальное снижение ставок на морскую доставку на трейде Азия – Европа, однако остается риск санкционных ограничений и задержек с доставки в случае дополнительных проверок со стороны ЕС.

Тем временем активно появляются предложения по доставке грузов судами напрямую в Санкт-Петербург и Новороссийск с перевалкой через Турцию. Среднее транзитное время из Китая составляет 35-45 дней.

На своевременность доставки грузов упомянутыми новыми сервисами оказывают влияние следующие факторы:

необновленный флот, большинство лодок старше 10 лет, некоторые суда переоборудованы (т.е. изначально не предназначены для контейнерных перевозок),

предлагаемые суда имею небольшую вместимость, в среднем от 1000 до 1850 TEU,

возможны проблемы с наличием и состоянием контейнерного оборудования.

С учетом этих особенностей и транзитного времени, риск не успеть доставить груз морским видом транспорта к Новому году через Прибалтику / Санкт-Петербург / Новороссийск достаточно существенный.

Прямое жд сообщение

В сентябре-октябре 2022 года общий транзитный срок при доставке прямым железнодорожным сервисом варьируется от 40 до 50 дней.

С учетом прогнозируемого увеличения грузопотока в предновогодний период вероятно увеличение средних транзитных сроков на 15-30 дней.

Возможные задержки обусловлены комплексом причин, наиболее существенные из которых:

задержки на станциях отправления, связанные с сокращением планов КЖД и перегрузкой мощностей для отправки;

отмены поездов по причине сокращения субсидий со стороны китайского правительства;

сокращение количества поездов, отправляемых с определенных станций, ввиду переориентирования грузопотоков и выделения ниток графика на другие направления;

длительное ожидание перегрузки на пограничных переходах в связи с очередями, поломками оборудования и т.д, а также нехваткой фитинговых платформ из-за сохраняющегося дисбаланса экспортных и импортных потоков;

досмотры груза на станциях отправления и пограничных переходах.

Необходимо также отметить, что увеличение грузопотока на станции Московского узла может привести к конвенциям со стороны РЖД, ограничивающим отправку поездов в том или ином направлении.

На основании опыта перевозок прошлого года ожидается «бросание поездов» и длительное ожидание приемки со стороны станций прибытия, что также увеличит средние транзитные сроки.

По вышеуказанным причинам уже сейчас существует риск недоставки грузов до Нового года прямым железнодорожным сервисом.

На вторую половину ноября прогнозируется острый дефицит мест на поездах с ключевых станций Китая. Наша компания рекомендует размещать заказы на перевозку грузов прямым жд сервисом минимум за три недели до желаемой даты отправки.

Стабилизация ситуации с доставкой грузов сервисами в прямом жд сообщении прогнозируется не ранее начала февраля.

Мультимодальные маршруты через Дальний Восток

Средние сроки доставки (забор груза у отправителя – выгрузка на складе клиента) составляют в среднем 40-60 суток. Статистка собрана на базе грузов, вышедших из базовых портов Китая (Шанхай / Нинбо / Тайцан) с конца августа по вторую декаду сентября 2022 года.

По обновлению на конец октября, советуем ориентироваться на увеличение сроков доставки как минимум на 15-20 суток от указанных выше.

Задержки обусловлены:

изменениями графика выхода судов из Китая (средний срок смещения от изначально заявленного расписания – 7-10 суток). Это связано с тем, что на маршрутах курсируют одни и те же суда – при задержке текущего рейса следующий смещается автоматически;

простоями судов на рейде в ожидании выгрузки в портах Дальнего Востока из-за высокой загруженности терминалов. Если судно не успевает прибыть в изначально согласованные с портом сроки (окно под выгрузку), то оно ставится на рейд и ожидает, когда появится свободное окно. Из-за опоздавшего судна порт не корректирует план по выгрузке других судов. Такое ожидание может быть достаточно непредсказуемым по срокам – как неделя, так и 2-3 недели. Также простои судов на рейде могут быть связаны с тем, что морская линия не выполняет соотношение по отгрузке импортных и экспортных грузов. Постановка подобных судов в минимальном приоритете, т.к. они увеличивают загрузку на терминале, не забирая экспортный груз;

сроки ожидания отгрузки на железную дорогу также увеличены, средние сроки ожидания отправки по жд из дальневосточных портов на станции Москвы на конец октября достигают 20 суток и более. В первую очередь это связано с перегруженностью портов Дальнего Востока, а также с дефицитом подвижного состава (фитинговых платформ) и сложностями по его подсылу на Дальний Восток. В том числе это обусловлено тем, что приоритет отдается отгрузке угля и леса, РЖД не согласовывает достаточно количество ниток для подсыла порожних платформ.

Также могут вводиться конвенции на отправку поездов на Восточный полигон, например, с 31/10 будет действовать конвенция в сторону станции Гайдамак (с этой станции выход поезда с терминала «Соллерс»).

Риски при планировании жд и автодоставки мы уже обозначили. С учетом всех указанных выше рисков на каждом плече гарантировать доставку грузов к Новому году не представляется возможным.

Фото предоставлены STALOGISTIC

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