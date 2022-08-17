Уровень воды в Янцзы упал до исторически низкой отметки

Уровень воды самой длинной реки в Азии – Янцзы – из-за аномальной жары достиг исторически низкой отметки, сообщает The Maritime Executive.

В Ухане, ключевой точке мониторинга Янцзы, зафиксирован уровень воды в 17,5 м, что на 6 м ниже средних показателей за последние годы. По данным китайских СМИ, это самый низкий уровень воды в реке с 1865 года.

Температура воздуха в районах протекания Янцзы в июле-августе превышает +40 градусов Цельсия. Национальный климатический центр Китая прогнозирует жару в течение еще двух недель. Власти предупреждают об угрозе судоходству в случае, если засуха будет продолжаться.

«Реку Янцзы называют золотым судоходным путем Китая, поскольку это важный внутренний водный путь. По данным Управления судоходства на реке Янцзы при министерстве транспорта, за 7 месяцев этого года основные порты, расположенные на Янцзы, перевалили 2 млрд тонн грузов», – пишет издание.

Фото: скриншот видео CGTN