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Крупнейшее в мире многоцелевое heavy lift судно доставит оборудование в Африку
12.05.2022

Крупнейшее в мире многоцелевое heavy lift судно доставит оборудование в Африку


    • Крупнейшее в мире многоцелевое heavy lift судно «Pilecki» доставит китайское оборудование для производства вакцин из Китая в Марокко, сообщает CGTN. Судно вышло из порта Шанхай с первой партией груза 5 мая.

    Это совместный проект китайско-польской акционерной судоходной компании Chipolbrok, владельца «Pilecki», и китайского поставщика линии по производству вакцин Morimatsu Group.

    Реализация проекта позволит производить более 20 видов вакцин в Африке, в том числе три вакцины против COVID-19, годовой объем производства которых удовлетворяет более 60% спроса на континенте.

    «Pilecki» построен в 2022 году и является третьим из четырех многоцелевых судов дедвейтом 62 тыс. тонн, заказанных Chipolbrok на верфи CSSC Chengxi. Его длина составляет 199,9 м, ширина – 32,26 м.

    Видео: CGTN


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