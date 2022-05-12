Крупнейшее в мире многоцелевое heavy lift судно доставит оборудование в Африку

Крупнейшее в мире многоцелевое heavy lift судно «Pilecki» доставит китайское оборудование для производства вакцин из Китая в Марокко, сообщает CGTN. Судно вышло из порта Шанхай с первой партией груза 5 мая.

Это совместный проект китайско-польской акционерной судоходной компании Chipolbrok, владельца «Pilecki», и китайского поставщика линии по производству вакцин Morimatsu Group.

Реализация проекта позволит производить более 20 видов вакцин в Африке, в том числе три вакцины против COVID-19, годовой объем производства которых удовлетворяет более 60% спроса на континенте.

«Pilecki» построен в 2022 году и является третьим из четырех многоцелевых судов дедвейтом 62 тыс. тонн, заказанных Chipolbrok на верфи CSSC Chengxi. Его длина составляет 199,9 м, ширина – 32,26 м.

Видео: CGTN