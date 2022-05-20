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Специализированное судно для транспортировки дронов
20.05.2022

Специализированное судно для транспортировки дронов

    • В Китае спустили на воду научно-исследовательское судно, предназначенное специально для транспортировки и развертывания летательных, надводных и подводных беспилотников. Судно получило название «Zhu Hai Yun» и принадлежит одной из китайских лабораторий, известной как «Лаборатория Южного океана», сообщает The Maritime Executive.

    Длина судна составляет 88 м, оно способно перевозить несколько десятков дронов, оснащенных различными датчиками и системами.

    Главной целью проекта является массовое развертывание беспилотных устройств для трехмерной сетевой системы наблюдения над и под поверхностью воды, охватывая район диаметром 100 км, 4 км над поверхностью воды и 4 км вглубь моря.

    Строительство «Zhu Hai Yun» началось в 2021 году. Сдача его в эксплуатацию планируется к концу этого года.

    Фото: Southern Ocean Laboratory

     


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