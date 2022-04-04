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Про китайскую монополию на производство контейнеров
04.04.2022

Про китайскую монополию на производство контейнеров


    • На прошлой неделе глава Федеральной морской комиссии США (FMC) Карл Бентзел обнародовал результаты исследования, посвященного монополизму КНР в области строительства морских контейнеров. Как подчеркнул К.Бентзел, отчет отражает его собственные взгляды как руководителя FMC и не является официальной публикацией FMC.

    Общий вывод исследования – зависимость от китайских производителей представляет собой угрозу для США. «Китайские производители контейнеров еще до ковида явно предприняли определенные шаги для того, чтобы подавить рынок, – цитирует FreightWaves К.Бентзела. – Эти усилия привели отчасти к проблемам с заторами и росту цен на контейнерные перевозки, а также усугубили проблемы, связанные с заторами. И они воспользовались своим рыночным положением, чтобы контролировать рынок. Вопрос заключается в том, смогут ли они использовать свой уровень контроля во вред в других сферах».

    По данным исследования, три крупнейших китайских производителя контролируют свыше 86% всего мирового производства интермодальных шасси и более 95% производства контейнеров. При этом эти компании находятся в собственности и контролируются государством и получают от государства существенные субсидии.

    «Тот факт, что КНР контролируют отрасль, которая фактически обладает практически мировой монополией на производство морских контейнеров, должен внушать глубокие опасения», – говорится в отчете.

    В отчете утверждается, что когда спрос на морские контейнерные перевозки вырос, китайские производители «наращивали объемы выпуска медленно, что заставляет задуматься, не было ли это частью стратегии, осознанно направленной на манипулирование ценами».

    Степень контроля со стороны правительства КНР и китайских производителей контейнеров балансируется заинтересованностью КНР в том, чтобы товары китайских экспортеров достигали рынков сбыта, в первую очередь в США, отмечается в отчете. Однако на конкурентов китайских экспортеров этот смягчающий эффект не распространяется.

    «Хорошая новость заключается в том, что в 2021 году китайские производители существенно нарастили объемы выпуска контейнеров. Однако цены на контейнеры говорят о том, что дефицит оборудования сохраняется, что объясняется отчасти снижением темпов роста производства в 2019-2020 годах, а отчасти – заторами», – говорится в отчете.

    Цены на новые контейнеры сейчас стоят 3,5 тыс. долларов в пересчете на TEU против 1,8 тыс. долларов в начале 2020 года и 2,5 тыс. долларов в конце 2020. При этом последние три месяца цена держится примерно на одном уровне – 3,5 тысячи.

    «Стоит подумать о том, надо ли нам предпринимать какие-то действия, чтобы бороться с монополизмом, или лучше направить усилия на то, чтобы стимулировать собственное производство шасси и контейнеров», – делает заключение К.Бентзел.

    Фото: Maersk


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