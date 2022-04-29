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Первое китайское большое мелководное судно динамического позиционирования
29.04.2022

Первое китайское большое мелководное судно динамического позиционирования

    • 22 апреля в Даляне было спущено на воду первое в мире большое мелководное исследовательское судно с динамическим позиционированием «BGP (Bureau of Geophysical Prospecting INC.) Innovator», сообщает CGTN со ссылкой на Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.

    На судне впервые применена полностью электрическая силовая установка, реализовано цифровое управление и интеллектуальная система управления судном. Оно также обладает функциями интегрированной навигации, активизации сейсмических источников, перепозиционирования узлов, сбора данных и контроля качества.

    «BGP Innovator» может безопасно работать на глубине от 5 до 40 метров в различных бассейнах и выполнять операции по спутниковому позиционированию.

    Видео: CGTN


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