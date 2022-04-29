Первое китайское большое мелководное судно динамического позиционирования

22 апреля в Даляне было спущено на воду первое в мире большое мелководное исследовательское судно с динамическим позиционированием «BGP (Bureau of Geophysical Prospecting INC.) Innovator», сообщает CGTN со ссылкой на Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.

На судне впервые применена полностью электрическая силовая установка, реализовано цифровое управление и интеллектуальная система управления судном. Оно также обладает функциями интегрированной навигации, активизации сейсмических источников, перепозиционирования узлов, сбора данных и контроля качества.

«BGP Innovator» может безопасно работать на глубине от 5 до 40 метров в различных бассейнах и выполнять операции по спутниковому позиционированию.

Видео: CGTN