Морская доставка космической ракеты

29 мая китайский ракетно-транспортный флот «Yuanwang» доставил ракету «Long March-5B Y3» к месту запуска в южной китайской провинции Хайнань, сообщает CCTV Video News Agency со ссылкой на Управление пилотируемой космической техники КНР (CMSEO).

Утром 19 мая два транспортных судна «Yuanwang» вышли из порта Тяньцзинь. Они прошли Бохайский залив, Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское море и благополучно прибыли в порт Цинлань на космодроме Вэньчан на Хайнане.

Ракета «Long March-5B Y3» будет использоваться для запуска лабораторного модуля «Вэньтянь» китайской космической станции.

Видео: CCTV Video News Agency