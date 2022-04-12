Скоро откроется пункт пропуска Покровка – Жаохэ

Власти России и Китая ведут подготовку к открытию пункта пропуска Покровка – Жаохэ, расположенного на реке Уссури в Бикинском районе Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. При получении необходимых согласований всех сторон ориентировочная дата открытия перехода – 4 мая.

Из-за пандемии через пограничный переход грузы не идут уже два года, но в нынешних условиях решено возобновить работу стратегически важного пропускного пункта. Соответствующее поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства региона дал губернатор края Михаил Дегтярев.

Готовность пункта пропуска к нынешнему сезону навигации совместно проверили руководитель регионального Минтранса Ирина Горбачева, глава Бикинского района Александр Демидов, руководство погранпоста «Покровка», Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, Хабаровской таможни, регионального Роспотребнадзора и обслуживающей организации АО «Хабаровскводтранс». Комиссия пришла к выводу о технической возможности открытия погранперехода для пропуска грузов в обоих направлениях.

По словам И.Горбачевой, есть некоторые недоработки, однако текущее состояние блокпоста позволяет запустить работу в обычном режиме.

Настоящая пропускная способность пункта в сутки позволяет проводить через госграницу 25 грузовых автомобилей, 12 автобусов, 8 паромов и около 550 пассажиров. При этом возможно увеличение нагрузки на пропускной пункт в 2,5-3 раза. Однако в ближайшее время пункт пропуска будет работать исключительно по грузовому направлению.

В этом году пункт пропуска Покровка – Жаохэ ожидает модернизация. Запланированы капитальный ремонт сооружений для досмотра грузовых автомобилей (досмотровых ям) и сетей наружного освещения, поставка кондиционеров и насосного оборудования. Будут проведены проектно-изыскательские работы по модернизации комплексных систем безопасности – пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения. Планируется установка дорожных знаков и знаков направления движения, средств принудительной остановки транспорта, благоустройство территории, нанесение дорожной разметки, наращивание высоты досмотровых эстакад. Планируется также увеличение штатной численности персонала. В случае необходимости пункт пропуска сможет выйти на круглосуточный режим работы.

В ближайшее время эксплуатационная организация АО «Хабаровскводтранс» произведет ремонт причальных сооружений и траление акватории причала для безопасного подхода паромов с китайской стороны.

Часть финансирования на модернизацию уже получена из федерального бюджета, еще часть поступит в течение года. Как уточнила И.Горбачева, для дальнейшей реконструкции пункта пропуска правительство направит обращение в Минтранс России о выделении финансирования.

«Погранпереход должен советовать современным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам, быть удобным как для туристов, так и для грузоотправителей и грузополучателей», – отметила глава краевого Минтранса.

Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу Покровка – Жаохэ на Уссури – единственный круглогодичный речной пункт пропуска в регионе. Летом здесь работает речная переправа, зимой – понтонный мост.

Фото: портал правительства Хабаровского края