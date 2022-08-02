Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт и экспорт Китая, 6 месяцев 2022 года
02.08.2022

Импорт и экспорт Китая, 6 месяцев 2022 года


    • Внешнеторговый оборот Китая за первое полугодие 2022 года составил 3,08 трлн долларов – на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Экспорт из Китая по итогам 6 месяцев этого года вырос на 14,2% до 1,73 трлн долларов, импорт увеличился на 5,7% до 1,35 трлн долларов.

    Chart by Visualizer

    По данным главного таможенного управления КНР, в июне этого года внешнеторговый оборот Китая составил 564,5 млрд долларов – на 10,3% больше, чем в июне прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем внешнеторговый оборот вырос на 4,9%.

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 17,8% и достиг 331,2 млрд долларов (плюс 7,5% к уровню мая 2022). Импорт в КНР вырос на 1,2% до 233,3 млрд долларов (плюс 1,7% к уровню мая 2022).


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.05.2022
    Китайские порты нарастят мощности по обработке рефконтейнеров
    К 2023 году порты Китая дополнительно оборудуют 6 тыс. рефрозеток, сообщает The Loadstar со […]
    Китайрефконтейнеры
    0
    24.05.2022
    Вывод из дока 24-тысячника Evergreen китайской постройки
    19 мая на верфи Hudong Zhonghua на острове Чансин (Changxing Shipbuilding Base) в Шанхае […]
    EvergreenВидеоКитайконтейнеровоз
    0
    24.05.2022
    Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
    За первый квартал снижение составило 29%
    2022ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    08.02.2022
    Первый сервис «ТрансКонтейнера» по единой накладной ЦИМ/СМГС
    По маршруту Китай – Германия через Усть-Лугу
    ЕвропаИнтермодальный сервисКитайТрансКонтейнер
    0
    22.03.2022
    Китай наращивает импорт СПГ из России
    По итогам 2 месяцев 2022 года Китай импортировал 12,68 млн тонн сжиженного природного газа […]
    КитайРоссияСПГ
    0
    06.05.2022
    Очереди на судоремонт в Китае
    В Китае на судоремонтных заводах фиксируются массовые задержки на фоне локдауна, а также из-за […]
    КитайочередьСудоремонт
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.08.2022 Maersk снова повышает прогноз
    02.08.2022 Запущен контейнерный поезд из Хэфэя в Будапешт
    02.08.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2022
    02.08.2022 Первый контейнерный поезд из Шанхая в Среднюю Азию
    01.08.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 18 июля 2022 года
    01.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2022 О создании Главного управления Севморпути
    01.08.2022 Продлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    29.07.2022 Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска
    27.07.2022 Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти