Импорт и экспорт Китая, 6 месяцев 2022 года

Внешнеторговый оборот Китая за первое полугодие 2022 года составил 3,08 трлн долларов – на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт из Китая по итогам 6 месяцев этого года вырос на 14,2% до 1,73 трлн долларов, импорт увеличился на 5,7% до 1,35 трлн долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, в июне этого года внешнеторговый оборот Китая составил 564,5 млрд долларов – на 10,3% больше, чем в июне прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем внешнеторговый оборот вырос на 4,9%.

Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 17,8% и достиг 331,2 млрд долларов (плюс 7,5% к уровню мая 2022). Импорт в КНР вырос на 1,2% до 233,3 млрд долларов (плюс 1,7% к уровню мая 2022).