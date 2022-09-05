Китай станет основным рынком сбыта продукции нового горно-обогатительного комплекса в Арктике

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Первая горнорудная компания заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, предусматривающее строительство горно-обогатительного комбината на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области, основой которого станет месторождение свинцово-цинковых руд «Павловское». Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития

«Наш проект важен не только своим экспортным потенциалом, но и перспективами отработки уникальных технологий, которые возможно тиражировать на другие месторождения Арктики. В первую очередь это развитие территорий, усиление присутствия производства за Полярным кругом, а также интенсификация Северного морского пути», — заявил исполнительный директор ПГРК Игорь Семенов.

В ходе реализации проекта планируется построить карьеры по добыче руды, обустроить отвалы пустой породы, хвостохранилище, дороги, обогатительную фабрику и портовый терминал для отгрузки готовой продукции.

В рамках соглашения планируемый объем инвестиций в проект превысит 52 млрд рублей. Производимая продукция — цинковый конденсат и свинцовый конденсат с содержанием серебра – будет поставляться на экспорт с использованием Северного морского пути. Основным рынком сбыта станет Азия и, в частности, Китай.

По состоянию на сегодняшний день, в рамках проекта завершены геологоразведочные, изыскательские и проектные работы. До конца 2022 года ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы по ГОКу. Инвестор также подписал соглашения о намерениях с ведущими международными трейдерами для сбыта готовой продукции и поставил запасы металлов на государственный баланс.

Напомним, в 2025-2026 годах будет морской терминал по отгрузке свинцово-цинкового концентрата. На эти работы планируется направить 3,8 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей внебюджетных средств. Совместная работа по строительству терминала будет вестись госкорпорацией «Росатом», Минтрансом России и правительством Архангельской области. Строительство терминала включено в план развития Севморпути до 2035 года. Распоряжение об его утверждении № 2115-р подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Фото: Минвостокразвития