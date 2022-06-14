6 Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов»

(«Арктика 2022 СПб»)

6 Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика 2022 СПб») состоялся 8-10 июня 2022 года. Стало доброй традицией проведение его в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге, на площадках двух старейших, ведущих ВУЗов России: в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете («ЛЭТИ») и в стенах Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Саммит был приурочен к периоду Председательства России (2021-2023 гг.) в Арктическом совете, Году культурного наследия народов России, 350-летию со Дня рождения основателя Санкт-Петербурга Императора Петра I.

Саммит был организован Арктическим Советом Ассамблеи народов Евразии совместно с Арктической академией наук и Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и партнерами Саммита — Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) и Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом при поддержке Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, Ассоциации «Энергетика и гражданское общество», Союза нефтегазопромышленников России, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, Общественной палаты РФ, Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Ассоциации «Композитный Кластер Санкт-Петербурга», Научно-Экспертного совета по СЗФО Рабочей группы в области энергетики Совета Федерации РФ, МОУ «Институт инженерной физики», МИЭП МГИМО, Группы компаний МКС, а также ведущих организаций Арктического сектора.

В работе Саммита приняли участие более 350 специалистов из России и ближнего зарубежья (Республики Беларусь), федеральных и региональных структур, в числе которых представители Совета Федерации Федерального собрания РФ, Государственной думы Федерального собрания РФ, Минвостокразвития и Арктики , Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, , администрации и депутатского корпуса Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Правительства Архангельской области, Республик Коми, Карелия и Саха (Якутия), Ненецкого автономного округа, ФСО, Минобрнауки, Министерства обороны РФ и МЧС России, ведущих российских нефтегазовых и энергетических компаний (Газпром, Роснефть, Росатом и др.), транспортных, коммерческих, научных, сервисных организаций («Струйные технологии», Ростелеком, СУПЕРТЕЛ, «Аэропорты Красноярья», «Промсвязьбанк», Российской академии образования, Ассамблея народов Евразии, Национальная ассоциация строителей, Ассоциация полярников, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ДВО РАН, Академия наук Республики Саха (Якутия) и др.), ВУЗов и более 50 представителей СМИ (печатных и ТВ). Главными информационными партнерами Саммита стали медиа-группа «Россия сегодня», канал «Санкт-Петербург».

В целях развития творческой и научной активности Российских студентов и аспирантов ведущих университетов в рамках Саммита состоялся традиционный Конкурс научно-исследовательских работ, направленных на устойчивое развитие и освоение Арктики. Призовой фонд Конкурса был сформирован Дирекцией Саммита и Серебряным спонсором- ЗАО «Струнные технологии» (Республика Беларусь), международной инжиниринговой компанией в области проектирования, строительства и обслуживания инновационных транспортных систем: оптимальные решения для грузопассажирской инфраструктуры крайнего Севера, технологии развития сети морских удалённых портов, автономных модульных станций для комфортного круглогодичного проживания в северных условиях и беспилотный транспорт – будущее воздушных сообщений. Принято решение о поддержке будущего Конкурса в рамках проведения очередного 7 Саммита «Арктика-2023» Фондом научно-технологического развития Ханты-мансийского автономного округа (Югры).

В рамках Саммита успешно прошла выставка высокоэффективных технологий и разработок Российских и зарубежных организаций — участников Саммита (ЗАО «Струнные технологии» (Республика Беларусь), Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета («ЛЭТИ»), Акционерного общества «ТВЭЛ», Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), Санкт-Петербургского государственного университета пожарной службы МЧС России и др).

Оргкомитет и Дирекция 6 Саммита «Арктика-2022 СПб» благодарят всех участников Саммита и приглашают на 7 Международный Арктический Саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов», намеченного на май-июнь 2023 года (местом проведения которого по предварительному решению главы администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края могут стать гг. Норильск и Дудинка). Ждем от Вас пожеланий по организации и формированию тематических направлений очередного 7 Саммита «Арктика-2023».