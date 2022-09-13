Порты Шанхай и Нинбо готовятся к новому тайфуну – «Муйфа». Как сообщает Container News, ожидается, что тайфун принесёт сильные ливни и штормовой ветер в регион дельты реки Янцзы 14 сентября.

По данным Метеорологического управления Китая, на которое ссылается издание, «Муйфа» станет 12-м тайфуном в этом году. По расчетам, он будет продвигаться в северо-западном направлении со скоростью до 11 км/ч

Власти Китая предупредили порты о необходимости принять меры предосторожности. Прогнозируется, что сильный ветер и проливные дожди в Шанхае, а также в провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Шаньдун продержатся до 16 сентября

«По данным платформы отслеживания судов S&P Global Sea-web на 12 сентября, в порту Шанхай находились 28 контейнеровозов, а 167 контейнеровозов были на подходах к нему. порт Нинбо ожидал прибытие 88 контейнеровозов», — пишет издание.

Напомним, на прошлой неделе из-за тайфуна «Хиннамнор»,был закрыт крупнейший контейнерный порт Китая – Яншань, пострадали порты Нинбо и Шанхай. В Южной Корее приостанавливал работу порт Пусан. «Хиннамнор» прошелся и по нескольким регионам российского Дальнего Востока.

Фото: Примгидромет