Для освоения Павловского месторождения построят морской терминал

Строительство морского терминала для освоения Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля включено в план развития Северного морского пути, сообщает пресс-служба Росатома.

Морской терминал по отгрузке свинцово-цинкового концентрата будет построен в 2025-2026 годах. На эти работы планируется направить 3,8 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей внебюджетных средств. Совместная работа по строительству терминала будет вестись госкорпорацией «Росатом», Минтрансом России и правительством Архангельской области. Строительство терминала включено в план развития Севморпути до 2035 года. Распоряжение об его утверждении № 2115-р подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Разработкой свинцово-цинкового месторождения Павловское на Южном острове архипелага Новая Земля занимается АО «Первая горнорудная компания» (АО «ПГРК», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»). «Строительство нового морского терминала не только даст толчок к освоению Павловского месторождения, но и будет способствовать развитию свинцово-цинкового минерального центра на архипелаге Новая Земля. Оно включено в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом Президента России № 645 от 26.10.2020», – сказал исполнительный директор АО «ПГРК» Игорь Семенов.

Павловское месторождение – серебросодержащее свинцово-цинковое месторождение, участок Павловского рудного поля Безымянского рудно-полиметаллического узла, расположенного на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области. Является четвертым по величине месторождением полиметаллических свинцово-цинковых руд в России.

Всего в план развития Северного морского пути до 2035 года вошли более 150 мероприятий, в том числе строительство 16 объектов портовой инфраструктуры. Общий объем финансирования – почти 1,8 трлн рублей.

Фото: Росатом