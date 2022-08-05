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Для освоения Павловского месторождения построят морской терминал
05.08.2022

Для освоения Павловского месторождения построят морской терминал


    • Строительство морского терминала для освоения Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля включено в план развития Северного морского пути, сообщает пресс-служба Росатома.

    Морской терминал по отгрузке свинцово-цинкового концентрата будет построен в 2025-2026 годах. На эти работы планируется направить 3,8 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей внебюджетных средств. Совместная работа по строительству терминала будет вестись госкорпорацией «Росатом», Минтрансом России и правительством Архангельской области. Строительство терминала включено в план развития Севморпути до 2035 года. Распоряжение об его утверждении № 2115-р подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

    Разработкой свинцово-цинкового месторождения Павловское на Южном острове архипелага Новая Земля занимается АО «Первая горнорудная компания» (АО «ПГРК», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»). «Строительство нового морского терминала не только даст толчок к освоению Павловского месторождения, но и будет способствовать развитию свинцово-цинкового минерального центра на архипелаге Новая Земля. Оно включено в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом Президента России № 645 от  26.10.2020», – сказал исполнительный директор АО «ПГРК» Игорь Семенов.

    Павловское месторождение – серебросодержащее свинцово-цинковое месторождение, участок Павловского рудного поля Безымянского рудно-полиметаллического узла, расположенного на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области. Является четвертым по величине месторождением полиметаллических свинцово-цинковых руд в России.

    Всего в план развития Северного морского пути до 2035 года вошли более 150 мероприятий, в том числе строительство 16 объектов портовой инфраструктуры. Общий объем финансирования – почти 1,8 трлн рублей.

    Фото: Росатом


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