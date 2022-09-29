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TMBC Logistics возобновляет ро-ро сервис Турция-Новороссийск
29.09.2022

TMBC Logistics возобновляет ро-ро сервис Турция-Новороссийск


    • Группа компаний TMBC Logistics  с 1 октября возобновляет ро-ро сервис между портами Турции (Яримча и Деринче) и Новороссийском (НЛЭ). Как рассказали SeaNews в компании, подача судна в Яримчу планируется 1 октября, выход из порта 3 октября. Прибытие в Новороссийск, согласно текущей оценке, ожидается 4-5 октября.

    Фидерный сервис нацелен на обслуживание экспортно-импортных транзитных потоков накатной техники, включая легковые/коммерческие автомашины и дорожно-строительную технику.

    «В ближайших планах — предоставление 40-футовых мафи-трейлеров для обработки контейнеров, пакетных и других генгрузов (вес мест до 45 тонн)», — уточнили в компании.

    Обслуживание портов — еженедельное. На сервисе будет задействовано фидерное судно «Saffet Bey» типа Conro, вместимостью 2760 линейных метров.

    Кроме этого, компания TMBCL анонсировала океанские сервисы по перевозке дорожно-строительной и другой накатной техники из портов Китая/Кореи и ОАЭ в порт Яримча (Турция) для консолидации и еженедельных отправок фидерным ро-ро сервисом через терминал TMBCL в АО «Новорослесэкспорт».

    Фото: shipspotting.com


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