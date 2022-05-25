Первый рейс нового парома по маршруту Турция — Россия

Краснодарские таможенники оформили первый рейс нового парома «Barbaros», осуществляющего доставку грузов между морскими портами Турции и России. Его вместимость достигает 80 транспортных средств, сообщает пресс-служба ФТС.

Это вторая паромная линия между турецкими портами Карасу и Самсун с российским морским портом Кавказ. Рейсы выполняют автомобильные паромы «Barbaros», «Garakas» типа Ro-Ro. Прибывающие товары и транспортные средства размещаются в зоне таможенного контроля, созданной в морском пункте пропуска Кавказ.

С начала этого года таможенным постом Морской порт Кавказ Краснодарской таможни оформлено 20 паромов типа Ro-Ro, прибывших из Турции с различными видами товаров общим весом более 16 тыс. тонн (оборудование, продукты питания, ткани, косметика, предметы личной гигиены). Ввезено 9,5 тыс. тонн плодоовощной продукции. Под процедуру таможенного транзита помещено около 500 партий продукции массой 7 тыс. тонн.

В ФТС отмечают, что в условиях санкций новые паромные линии являются одним из перспективных логистических маршрутов по доставке грузов в РФ и наращиванию объемов внешней торговли. Для активизации перевозок ФТС России совместно с Минтрасом России и бизнесом проводятся мероприятия по обустройству и оснащению порта Кавказ и иных мест прибытия и убытия товаров. Планируется увеличение штатной численности таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни. С июня 2022 года в порту планируется создать два дополнительных участка для прибытия и убытия транспортных средств.

Фото: ФТС