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Спущен на воду ледокольный паром для Камчатки
22.08.2022

Спущен на воду ледокольный паром для Камчатки


    • В поселке Ливадия (Приморский край) 20 августа прошла торжественная церемония спуска на воду ледокольного автопассажирского парома проекта 03770 «Станислав Агапов», построенного по заказу министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

    Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края. торжественный спуск парома на воду приурочен к празднованию 75-летия со дня образования Ливадийского ремонтно-судостроительного завода, который входит в группу компаний «Доброфлот».

    Длина парома составляет 34,8 м, ширина – 9,6 м, вместимость – до 50 человек и 7 легковых автомобилей (или три грузовых и два легковых автомобиля). Ледовый класс Arc4 позволяет парому работать во льдах толщиной до 0,9 метра.

    «Станислав Агапов» – это на 100% российский проект, который был разработан отечественными инженерами из Санкт-Петербурга и строился нашими судостроителями в Ливадии с использованием российских материалов и комплектующих», – отметил генеральный директор Ливадийского РСЗ Алексей Кудрявцев.

    Планируется, что «Станислав Агапов» заменит паром «Капитан Драбкин», который находится в эксплуатации уже более 47 лет.

    Новое судно будет выполнять регулярные рейсы через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

    По данным пресс-службы регионального правительства, за 75 лет существования Ливадийский РСЗ завод построил более 100 судов. В 2015 году с местной верфи был спущен буксирный катер «Нептун», построенный по заказу Управления эксплуатации Зейского водохранилища. В 2019 году по заказу минтранса Камчатского края были переданы заказчику грузопассажирские баржи Камчатка-1 и Камчатка-2, разработанные собственным конструкторским бюро Ливадийского РСЗ.

    Фото: пресс-служба правительства Приморского края


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