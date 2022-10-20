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20.10.2022

Строить суда в Южной Корее скоро будет некому?

    • В судостроительной отрасли Южной Кореи специалистов возрастом от 20 до 30 лет всего 30%, в то время как количество специалистов в возрасте 60 лет за последние пять лет удвоилось, сообщает Maritime Executive со ссылкой на данные корейского министерства труда.

    «Дефицит рабочей силы и старение кадров – главные проблемы судостроительной отрасли Южной Кореи, и это на фоне жесткой конкуренции с китайскими верфями», – пишет издание.

    Для выполнения текущих заказов корейским верфям в настоящее время не хватает около 7,5 тыс. специалистов. Ожидается, что ко второму кварталу 2023 года дефицит кадров составит уже порядка 10 тыс. специалистов.

    Главные причины нехватки рабочей силы – низкая заработная плата и высокая, с точки зрения оплаты труда, конкуренция со стороны других отраслей. Еще один фактор – привлечение субподрядных организаций, которым платят на 30-50% меньше, что этим летом привело забастовкам.

    В ответ на сложившуюся ситуацию в судостроении министерство финансов Южной Кореи объявило, что намерено «улучшить несправедливые отношения между подрядчиками и субподрядчиками и изменить существующую оплату труда, которая будет учитывать обязанности и навыки». В целом, правительство Кореи планирует сократить привлечение субподрядчиков за счет решения вопроса с дефицитом кадров.

    В частности, власти Кореи намерены упростить въезд и прием на работу иностранцев. Им также будет разрешено приезжать вместе с семьями. А чтобы привлечь молодых корейских специалистов, будут улучшены условия труда и увеличены субсидии на профессиональное обучение.

    Как отмечает Maritime Executive, в 2022 году корейские судостроители сохраняли преимущество, пусть и небольшое, перед своим конкурентами – китайцами, в основном, за счет газовозов. «Однако китайцы работают над расширением этого сегмента в судостроении и разрабатывают новые технологии в строительстве газовозов, – отмечает издание. – Кроме того, не на руку корейцам играют высокие цены на сталь и, с недавнего времени, дефицит самой стали. А эти факторы влияют на прибыльность».

    Стремясь сохранить преимущество, правительство Кореи в 2023 году планирует инвестировать порядка 100 млн долларов разработку новых технологий. «Внимание по-прежнему будет уделяться экологически чистым судам. При этом правительство поставило перед собой задачу занять 75% этого рынка к 2030 году, также намерено выйти на рынок строительства плавучих регазификационных установок», – пишет издание.

    Фото: DSME


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