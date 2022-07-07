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KSOE получил заказ на 10 газовозов
07.07.2022

KSOE получил заказ на 10 газовозов


    • Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получила контракты от двух заказчиков на строительство 10 СПГ-газовозов. Их стоимость оценивается в 2,2 млрд долларов, сообщает Yonhap.

    Восемь газовозов построит в Ульсане дочерняя компания KSOE – Hyundai Heavy Industries, еще два – Hyundai Samho Heavy Industries, которая также входит в KSOE, в Йонаме.

    Планируется, что суда будут сданы в эксплуатацию поэтапно, до 2026 года.

    «KSOE не называет заказчиков, но источники в отрасли говорят, что контракты могут быть связаны с государственной нефтегазовой компанией Qatar Energy, для которой корейский холдинг до 2027 года должен построить более 100 СПГ-газовозов», — пишет корейское издание.

    По данным Yonhap, в этом году KSOE получил заказ на строительство 137 судов на общую сумму 17,3 млрд долларов. Это 99,4% от годового плана в 17,4 млрд долларов.

    Фото: KSOE


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