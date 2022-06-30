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Судно «Петр Котцов» модернизируют в Калининграде за 470 млн рублей
30.06.2022

Судно «Петр Котцов» модернизируют в Калининграде за 470 млн рублей

    • Модернизацию исследовательского судна Гидрографического предприятия «Петр Котцов» проведет Светловский судоремонтный завод. О подписании контракта с заводом сообщил генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в Госкорпорацию «Росатом») Александр Бенгерт в ходе V Международного форума «Судостроение в Арктике», который открылся 29 июня в Архангельске.

    Как сообщает пресс-служба Росатома, инвестиционный проект технического перевооружения судна «Петр Котцов», построенного в 1991 году для навигационно-гидрографического обеспечения акватории Севморпути, предусматривает замену двух старых вспомогательных дизель-генераторов на новые агрегаты с аналогичной мощностью. В ходе модернизации планируется также заменить носовой и кормовой краны судна, эхолот, автоматизированную систему управления, спасательные средства, а также установить другое современное оборудование. Реализация проекта по модернизации позволит увеличить срок службы судна минимум на 15 лет и значительно снизит эксплуатационные расходы.

    Исполнитель работ по модернизации судна «Петр Котцов» был определен по итогам проведения закупочной процедуры, контракт стоимостью 470,5 млн руб. был подписан 28 июня 2022 года.

    Программа глубокой модернизации флота Гидрографического предприятия началась в 2021 году с исследовательского судна «Григорий Михеев», сейчас это судно проходит модернизацию на судоремонтном предприятии «Преголь» в Калининграде. Старт модернизации исследовательского судна «Алексей Марышев» запланирован на 2023 год.

    Светловский судоремонтный завод располагается в городе Светлом — промышленном городе-спутнике Калининграда. Судоремонтный комплекс завода включает три плавучих дока и способен принимать суда осадкой до 6,8 метров.

    Фото: Росатом


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