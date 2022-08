7 газовозов для QatarEnergy

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) в консорциуме с Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, China LNG Shipping (Holdings) Limited и Portovenere and Lerici (Labuan) Pte Ltd, дочерней структурой MISC Berhad, заключила долгосрочные тайм-чартерные контракты на 7 СПГ-танкеров с QatarEnergy.

Как сообщили SeaNews в “K” Line, одновременно подписаны контракты на строительство газовозов с Hyundai Heavy Industries судов.

Сдача судов намечена в течение 2025-2026 годов. Газовозы вместимостью 174 тыс. куб. м будут оснащены двухтопливными двигателями X-DF 2.1 iCER, использующими газ под низким давлением, и системой воздушной смазки. Они будут иметь длину 299 м, ширину 46,4 м и скорость 19,5 узла.

Фото: QatarEnergy