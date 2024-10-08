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Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
08.10.2024

Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО

    • С 30 сентября по 4 октября в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне прошла 82-я сессия Комитета по защите морской среды Международной морской организации, в работе которой приняла участие российская делегация.

    Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, комитет принял поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ, которыми вводятся новые районы контроля выбросов окислов серы и азота в границах исключительных экономических зон Канады в Арктике и Норвегии в Норвежском море. Поправки вступят в силу с 1 марта 2026 года.

    В соответствии со своей программой Комитет последовательно проводит комплексную работу по тематике предотвращения загрязнения атмосферы с судов и энергоэффективности. Участники сессии обсудили и одобрили проект поправок к Кодексу NOx 2008 года в части сертификации существующих двигателей, прошедших существенную модернизацию, или сертификации на более высокий уровень, на который двигатель не был сертифицирован на момент его установки. Кроме этого, подготовлен проект поправок к Дополнению IX к Приложению VI к МАРПОЛ, в отношении единообразного набора данных о потребленном топливе за календарный год, представляемых в базу данных ИМО (IMO DCS). Связанные с вышеуказанными изменениями поправки были также внесены в Руководство 2022г. по разработке Плана управления энергоэффективностью судна (SEEMP). Поправки планируется принять на следующей 83-й сессии КЗМС в апреле 2025 года.

    Сокращение выбросов парниковых газов от международного судоходства давно входит в программу работы Комитета, но в последнее время значение данного вопроса возросло значительно. В соответствии с планом по реализации Стратегии по сокращению выбросов парниковых газов с судов начался процесс пересмотра принятых ранее краткосрочных мер, включающих в себя ежегодный расчет показателя CII (индикатор эксплуатационной углеродоемкости) и связанный с ним рейтинговый подход. Пересмотр должен быть завершен и принят до 1 января 2026 года.

    Значительное время работы было также уделено разработке среднесрочных мер, необходимых для реализации Стратегии ИМО 2023. В частности, была определена общая структура будущих поправок, а также концепция новой Части 5 Приложения VI МАРПОЛ, в которую войдут новые требования в отношении технического и экономического элементов среднесрочных мер, включая органы управления и распределения собираемых в результате применения этих мер средств. При этом Комитетом были дополнительно рассмотрены предложения по возможной консолидации различных вариантов технического и экономического элементов, а также вопросы допустимой конфигурации и возможных ограничений в отношении разрабатываемого механизма по управлению и распределению ожидаемых от внедрения меры средств. Предполагается, что соответствующие поправки к Конвенции МАРПОЛ по реализации среднесрочных мер будут приняты Комитетом в 2025 году, а их вступление в силу ожидается в 2027 году.

    По тематике управления балластными водами Комитет продолжил работу по предметному пересмотру Конвенции УБВ на основе накопленного опыта ее применения. В частности, были рассмотрены вопросы испытаний и обслуживания систем управления балластными водами (СУБВ). Также Комитет уделил особое внимание проблематике типового одобрения СУБВ, которые подверглись переоборудованию, с целью внесения соответствующих поправок в Руководство для администраций по типовому одобрению СУБВ, а также аспектам заполнения Журнала управления балластными водами, с целью совершенствования информативности данного документа. По итогам сессии оба пересмотренных Руководства были приняты в форме соответствующих циркуляров.

    Также на сессии были принят ряд рекомендательных документов, касающихся судоходства в Арктике: Руководство по передовой практике в отношении рекомендательных целевых мер контроля для уменьшения воздействия выбросов черного углерода от международного судоходства на Арктику, Руководство по рекомендуемому измерению выбросов черного углерода, мониторингу и отчетности, Руководство по мерам по снижению рисков, связанных с использованием и перевозкой тяжелого топлива в качестве топлива для судов в арктических водах.

    На основании предложений Индонезии Комитет рассмотрел и согласовал введение новых особо уязвимых морских районов (ОУМР) вокруг островов Нуса Пенида и Гили Матра в Ломбокском проливе.

    Кроме этого, были приняты другие документы по направлениям работы КЗМС, в частности: Руководство 2024 года по передовым методам удаления противообрастающих покрытий с судов, Пересмотренное руководство по снижению влияния на морскую флору и фауну подводного шума, излучаемого судами, Временное руководство по осуществлению Гонконгской и Базельской конвенций, касающихся трансграничного перемещения судов, предназначенных для утилизации, и др.

    Следующая 83-я сессия Комитета состоится 7-11 апреля 2025 года.

    Фото: Arne Sognnes


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