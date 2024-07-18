За исключительную храбрость на море – 2024

В этом году Международная морская организация приняла решение вручить награду За исключительную храбрость на море двум номинантам – капитану и экипажу танкера «Marlin Luanda» и капитану и команде буксира «Pemex Maya». Такое решение было принято Советом IMO на его 132 сессии с 8 по 12 июля, сообщили SeaNews в организации.

Капитан Авхилаш Рават и команда танкера «Marlin Luanda» номинированы Маршалловыми островами за исключительное мужество, решимость и упорство, проявленные при борьбе с пожаром на борту. Судно с 84 тыс. тоннами нафты на борту совершало переход из Суэца в Инчхон, когда 26 января 2024 года, когда подвергся удару противокорабельной баллистической ракеты. Она попала в грузовой танк, возник пожар, высота пламени превышала 5 метров.

Капитан Рават оперативно организовал тушение пожара, обеспечив при этом безопасности экипажа и сохранение управляемости и мореходности судна. Когда закончилась пена в огнетушителях, пожар стали тушить морской водой. Между тем, огонь распространился на соседний грузовой танк. Через четыре с половиной часа на помощь подошел танкер «Achilles», затем к тушению пожара присоединились французский фрегат «Alsace» и американский фрегат «Carney».

Несмотря на все усилия, потушить огонь не удавалось. В сложившейся критической ситуации было предложено покинуть судно, однако капитан Рават и его экипаж отказались и продолжали бороться с огнем. Ситуацию удалось переломить, когда на борт танкера высадились профессиональные пожарные с подошедшего боевого корабля ВМФ Индии «Visakhapatnam». Благодаря специальному оборудованию и технике они смогли подобраться к огню ближе и вместе с командой «Marlin Luanda» ликвидировали возгорание и заделали пробоину в корпусе. Через сутки после ракетного удара «Marlin Luanda» смог продолжить движение под эскортом военных кораблей.

Капитан Хорхе Фернандо Галавис Фуэнтес и команда буксира «Pemex Maya» номинированы Мексикой за выдающееся мужество, высокий профессионализм и решимость, проявленные при спасении в штормовых условиях шестерых человек с четырех различных судов, потерпевших крушение.

25 октября 2023 года на тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган Отис, вызвав в районе Акапулько пятибалльный шторм с ветром 83 метра в секунду и высотой волны 5 метров. Капитан Галавис и команда «Pemex Maya» приняли решение укрыться в заливе Санта-Люсия. Они отошли от берега и в экстремальных погодных условиях вели поиск возможных потерпевших крушение.

В 2-30 ночи они заметили световые сигналы, подаваемые находившимися в воде тремя людьми в спасательных жилетах, и после сложных маневров, сумели поднять их из бурного моря. Вскоре после этого они спасли еще одного потерпевшего крушение, который цеплялся за обломок доски, без спасательного жилета. Час спустя, экипаж «Pemex Maya» обнаружил в воде еще двоих людей в спасательных жилетах и, после рискованных маневров, поднял на борт буксира и их.

Все спасенные находились в шоковом состоянии, были измучены борьбой со стихией, имели многочисленные ссадины и ушибы, но, по счастью, никаких угрожающих жизни травм. На рассвете, когда мощь урагана стала стихать, «Pemex Maya» ошвартовался в Акапулько и передал потерпевших крушение медикам. Как отмечают в IMO, ураган Отис привел к многочисленным жертвам и значительным разрушениям в Акапулько.

Церемония награждения состоится 2 декабря 2024 года в штаб-квартире IMO в Лондоне в ходе 109 сессии Комитета по безопасности на море.

Фото: IMO