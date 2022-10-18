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«Доброфлот» начал строительство двух судов для камчатских заказчиков
18.10.2022

«Доброфлот» начал строительство двух судов для камчатских заказчиков

    • В поселке Ливадия Приморского края прошла церемония закладки килей двух судов. До конца 2023 года на верфи «Ливадийского ремонтно-судостроительного завода» (ЛРСЗ, входит в группу компаний «Доброфлот») будут построены грузовая баржа грузоподъёмностью 40 тонн и служебно-разъездное судно ледового класса Ice3. Об этом SeaNews сообщили в «Доброфлоте».

    Заказчиком баржи выступило министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Однопалубная грузовая баржа длиной 22 м предназначена для перевозки автотранспорта, генеральных грузов, а также для разгрузки судов на морских акваториях Охотского и Берингова морей в период открытой навигации. Судно будет соответствовать ледовому классу Ice1. Плановая дата окончания строительства – 4 квартал 2023 года.

    По заказу «Камчатской дирекция по техническому обеспечению надзора на море» (ФГБУ «Камчаттехмордирекция») на ЛРСЗ будет построено служебно-разъездное судно для осуществления природоохранных мероприятий, экологического мониторинга акваторий, выполнения гидрографических и промерных работ. Судно будет соответствовать ледовому классу Ice3, что позволит самостоятельно преодолевать льды толщиной до 0,7 м. Плановая дата окончания строительства – 4 квартал 2023 года.

    В «Доброфлоте» отмечают, что в августе этого года ЛРСЗ спустил на воду ледокольный автопассажирский паром проекта 03770 «Станислав Агапов» – грузопассажирское судно, построенное по уникальному проекту. Длина парома составляет 34,8 м, ширина 9,6 м, вместимость до 50 человек и 7 легковых автомобилей (или 3 грузовых и 2 легковых автомобиля). Ледовый класс Arc4 позволяет парому работать во льдах толщиной до 0,9 м.

    Фото предоставлено пресс-службой «Доброфлота»


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