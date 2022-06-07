Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM впервые заказывает контейнеровозы на метаноле
07.06.2022

CMA CGM впервые заказывает контейнеровозы на метаноле

    • CMA CGM впервые заказывает строительство двухтопливных контейнеровозов, которые будут работать в том числе и на метаноле.

    По сообщению Offshore Energy, французский контейнерный перевозчик намерен заказать шесть подобных судов вместимостью по 15 тыс. TEU.

    Информация о том, где будут построены контейнеровозы, пока не раскрывается. Сдача судов в эксплуатацию планируется в 2025 году.

    Кроме этого, по данным издания, CMA CGM заказал строительство десяти двухтопливных контейнеровозов, способных работать на СПГ.

    «До этого CMA CGM заказывал суда на СПГ, однако в настоящее время перевозчик диверсифицирует свои источники энергии, присоединившись в этом плане к Maersk, который уже заказал суда на метаноле», — пишет Offshore Energy.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.03.2022
    CMA CGM увеличил прибыль в 2021 году в 10 раз
    CMA CGM опубликовал основные операционные и финансовые показатели за 4 квартал и весь 2021 год.
    2021CMA CGMФинансы
    0
    31.05.2022
    Десять 13-тысячников для ONE
    Ocean Network Express (ОNE) заказал строительство 10 контейнеровозов вместимостью по 13,7 тыс. TEU. По […]
    13-тысячникиONEКонтейнеровозы
    0
    25.02.2022
    CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах
    CMA CGM в партнерстве с Морским и портовым управлением Сингапура (MPA) начала испытания по […]
    CMA CGMБиотопливоИспытанияКонтейнеровозы
    0
    29.04.2022
    В Гетеборге будут бункеровать метанолом
    Гетеборг намерен стать основным портом бункеровки возобновляемым метанолом в Северной Европе. Правила осуществления перевалки […]
    БункеровкаГетеборгметанол
    0
    31.03.2022
    ZIM зафрахтует пятитысячники
    ZIM объявил о сделке с группой инвесторов, возглавляемой MPC Capital AG, в рамках которой […]
    ZimКонтейнеровозыфрахтование
    0
    21.02.2022
    Китайский малыш строит контейнеровозы
    Китайский контейнерный перевозчик China United Lines (CULines) заказал строительство двух новых контейнеровозов вместимостью по […]
    CULinesЗаказКонтейнеровозы
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    06.06.2022 Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    06.06.2022 Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан
    06.06.2022 PIL возобновляет заходы на Маврикий
    06.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти