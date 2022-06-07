CMA CGM впервые заказывает контейнеровозы на метаноле

CMA CGM впервые заказывает строительство двухтопливных контейнеровозов, которые будут работать в том числе и на метаноле.

По сообщению Offshore Energy, французский контейнерный перевозчик намерен заказать шесть подобных судов вместимостью по 15 тыс. TEU.

Информация о том, где будут построены контейнеровозы, пока не раскрывается. Сдача судов в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Кроме этого, по данным издания, CMA CGM заказал строительство десяти двухтопливных контейнеровозов, способных работать на СПГ.

«До этого CMA CGM заказывал суда на СПГ, однако в настоящее время перевозчик диверсифицирует свои источники энергии, присоединившись в этом плане к Maersk, который уже заказал суда на метаноле», — пишет Offshore Energy.