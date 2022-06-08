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Началась реконструкция двух причалов в порту Петропавловск-Камчатский
08.06.2022

Началась реконструкция двух причалов в порту Петропавловск-Камчатский

    • В морском порту Петропавловск-Камчатский началась реконструкция причалов №№ 9 и 10 АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», сообщает Росморречфлот со ссылкой на  ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки». После завершения реконструкции причалы смогут переваливать свыше 800 тыс. тонн грузов, что позволит увеличить общий грузооборот морского порта до 4,5 млн тонн в год.

    Причал №9 предназначен для обработки генеральных грузов открытого хранения, в том числе автотехники, сейчас не эксплуатируется, поэтому реконструкция начнется с него. Подрядчику предстоит демонтировать 146,5 м крановых путей, а также другую инфраструктуру и обустроить новую, в том числе вынести стенку причала дальше в море.

    Затем реконструировать будут 10-й причал, где обрабатываются крупнотоннажные контейнеры.

    После реконструкции длина портовой стенки увеличится с 550 до 700 м, что позволит переваливать в порту как навалочные, так и генеральные грузы. Пропускная способность 9-го причала после реконструкции составит более 200 тыс. тонн в год, а причала №10 – увеличится с 300 до 650 тыс. тонн.

    Госконтракт на реконструкцию заключен с АО «РОТЕК», которое должно выполнить работы до 1 декабря 2024 года. Общая стоимость работ – 1,3 миллиарда рублей. Заказчиком реконструкции является ФГУП «Росморпорт».

    Фото: Росморречфлот

     


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