FESCO отправила контейнеры по Севморпути

FESCO отправила первую партию груженых контейнеров по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский через Северный морской путь.

Как сообщили SeaNews в FESCO, 89 сорокафутовых контейнеров, в том числе с экспортным грузом крупнейших российских нефтехимических и лесопромышленных компаний, отправились на атомном лихтеровозе «Севморпуть» из порта Санкт-Петербург 9 октября. Планируемое время в пути до порта Восточный составит 21 день, далее до Петропавловска-Камчатского – еще 4 дня.

Часть контейнеров в рамках комплексной перевозки будет перегружена в порту Восточный и оттуда отправится в страны Юго-Восточной Азии с помощью морского сервиса группы. Как отмечают в FESCO, перевозка по маршруту Северного морского пути является для клиентов возможностью диверсифицировать свои экспортные логистические потоки.

Фото предоставлено пресс-службой FESCO