Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO отправила контейнеры по Севморпути
11.10.2022

FESCO отправила контейнеры по Севморпути

    • FESCO отправила первую партию груженых контейнеров по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский через Северный морской путь.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, 89 сорокафутовых контейнеров, в том числе с экспортным грузом крупнейших российских нефтехимических и лесопромышленных компаний, отправились на атомном лихтеровозе «Севморпуть» из порта Санкт-Петербург 9 октября. Планируемое время в пути до порта Восточный составит 21 день, далее до Петропавловска-Камчатского – еще 4 дня.

    Часть контейнеров в рамках комплексной перевозки будет перегружена в порту Восточный и оттуда отправится в страны Юго-Восточной Азии с помощью морского сервиса группы. Как отмечают в FESCO, перевозка по маршруту Северного морского пути является для клиентов возможностью диверсифицировать свои экспортные логистические потоки.

    Фото предоставлено пресс-службой FESCO


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.01.2022
    Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ульяновск
    FESCO запустила регулярный контейнерный поезд FESCO Volga Shuttle по маршруту Владивосток – Ульяновск. Как […]
    FESCO Контейнерный поездПоволжье
    0
    07.09.2022
    FESCO и Почта России повысят скорость доставки международных отправлений
    Транспортная группа FESCO и Почта России на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о […]
    FESCO ВЭФПочта РоссииСоглашение
    0
    26.09.2022
    Новое лоцмейстерское судно Гидрографического предприятия вышло в рейс на Севморпуть
    23 сентября из порта Мурманск в первый рейс вышло лоцмейстерское судно «Александр Парфенов» ФГУП […]
    Гидрографическое предприятиелоцмейстерское судноСеверный морской путь
    0
    21.04.2022
    Новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией
    FESCO запускает новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией — FESCO European Railway Network (FERN).
    FESCO Италияконтейнерные поездаНидерланды
    0
    08.06.2022
    Началась реконструкция двух причалов в порту Петропавловск-Камчатский
    В морском порту Петропавловск-Камчатский началась реконструкция причалов №№ 9 и 10 АО «Петропавловск-Камчатский морской […]
    Камчаткареконструкция причаловРосморпорт
    0
    09.03.2022
    Аэромобильный «лоцман» для Северного морского пути
    Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех продемонстрировал работу киберфизической платформы «Аэромобильный лоцман» в акватории Ладожского озера. […]
    БеспилотникИнновацииРостехСеверный морской путь
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.10.2022 Контейнерные порты Турции, 9 месяцев 2022
    11.10.2022 FESCO отправила контейнеры по Севморпути
    10.10.2022 FESCO зарегистрировала дочернюю компанию в Узбекистане
    10.10.2022 Top-25 контейнерных линий, итоги 9 месяцев 2022
    07.10.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2022
    07.10.2022 Контейнерооборот Индии, итоги H1 2022
    Госрегулирование Показать всё
    11.10.2022 Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
    10.10.2022 Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
    10.10.2022 Расширены возможности использования льготных кредитов
    07.10.2022 На строительстве объектов Восточного полигона не хватает кадров
    07.10.2022 В правительстве обсудили организацию международных автомобильных перевозок грузов
    05.10.2022 Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров рассмотрен на заседании ЕЭК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти