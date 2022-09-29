Самусьский ССРЗ передал первые баржи Енисейскому речному пароходству

Енисейское пароходство получило две первые баржи, построенные на Самусьском ССРЗ. Передача судов состоялась у северной границы порта Дудинки, куда баржи были доставлены Северным морским путем, сообщает пресс-служба пароходства.

Предварительно баржи «БПМ-2501» и «БПМ-2502» прошли технические испытания, а теперь они испытаны в естественных условиях – и в морских, и в речных. Баржи прошли путь длиной 4,4 тыс. километров, из них порядка 1,7 тыс.км – в районах морского и прибрежного плавания.

«Суда класса «М-СП» (морской смешанного плавания) шли в своем классе и в своем сезоне, поэтому не понадобилось разрабатывать проект перегона и предпринимать какие-то меры для их дополнительной защиты», — говорится в сообщении пароходства.

«Эти баржи отличаются от эксплуатируемых нами на Енисее тем, что у них повышенный класс. Это максимальный класс «М-СП», который есть у российского классификационного общества на реке. В Енисейском пароходстве таких барж не было, они были построены специально для перевозок именно в северных районах, где большая высота волны, где сильные ветра, т.е. они предназначены для работы в битом льду до толщины 30 см. Это достаточно крепкие, мощные баржи и современные, — отметил главный инженер Енисейского речного пароходства Александр Хлебнов.

Представители Енисейского речного пароходства совместно со сдающей стороной проверили исправность якорей, швартовых, электропроводки, не появилась ли водотечность после перегона, после чего подписали акт сдачи-приемки.

Затем буксирный теплоход Енисейского речного пароходства отведет их на зимний отстой в Подтесовскую РЭБ флота Енисейского пароходства, к которой баржи будут приписаны на хозяйственно-техническое обслуживание.

Всего контрактом стоимостью около 2 млрд рублей предусмотрена постройка 10 барж: двух в 2022 году и по четыре – в 2023-м и 2024-м. «Однако Самусьский судостроительно-судоремонтный завод работает с опережением графика и намерен в этом году сдать сразу три судна. На третьей барже уже завершены работы по сборке корпуса, ведется монтаж судовых систем и подготовка к покраске. Завод планирует завершить строительство к концу сентября», — уточняют в пароходстве.

Баржи предназначены для работы в низовьях Енисея и в Енисейском заливе, а в течение мая-июня, пока Енисейский залив покрыт льдом, будут эксплуатироваться в среднем течении реки Енисей. Чтобы суда могли использоваться и в морских, и в речных условиях, в типовой проект барж (RDB 66.68М) внесены корректировки. Уменьшение габаритов и веса баржи при сохранении ее грузоподъемности позволит также снизить затраты на топливо при буксировке судна. Длина баржи составляет 92 м, доковый вес — 700 тонн, грузоподъемность в речных условиях — 3 тыс. тонн, в морских — 2,5 тыс. тонн.

Потребность в новых судах у Енисейского пароходства возникла в связи с ростом грузопотока, обусловленного стартом крупных инвестпроектов: «Серной программы» «Норникеля», программы реновации Норильска, и других масштабных проектов, реализуемых на севере Красноярского края.

Фото: Енисейское речное пароходство