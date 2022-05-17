Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Архангельске состоится юбилейный форум «Судостроение в Арктике»
17.05.2022

В Архангельске состоится юбилейный форум «Судостроение в Арктике»


    • Пятый международный форум «Судостроение в Арктике» пройдет в Архангельске 29–30 июня этого года. Организаторами выступят Правительство Архангельской области, Судостроительный кластер Архангельской области и ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

    Цель форума – показать возможности развития судостроительной отрасли России в Арктическом регионе и улучшить конструктивный диалог внутри профессионального сообщества. Традиционно форум выступит в качестве площадки для обсуждения актуальных вопросов развития гражданского судостроения, судоремонта, локализации производства оборудования и морской техники, применения мер государственной поддержки.

    К выступлению с докладами в рамках форума приглашены представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, органов власти Арктической зоны, руководители АО «Объединенная судостроительная корпорация», ФГУП «Росморпорт», Госкорпорации «Росатом», ПАО «Совкомфлот», ПАО «Новатэк», ООО «Газпром нефть», ООО «ССК «Звезда», ФГУП «Крыловский ГНЦ», АО «ЦНИИ «Курс», представители ведущих судостроительных и судоремонтных предприятий, а также учебные и научные организации.

    В рамках форума запланированы пленарные сессии и круглые столы по следующим темам:

    • государственная политика в судостроительной промышленности;
    • судостроение в Арктике: вызовы и перспективы;
    • строительство флота и морской техники для освоения Арктики;
    • пассажирский флот для северных регионов: новые проекты;
    • импортозамещение в российском судостроении;
    • судоремонт как основа устойчивого судоходства в Арктике;
    • кадры для судостроения и судоремонта в Арктике.

    Для гостей форума будет организовано посещение судостроительных и судоремонтных предприятий Архангельской области. Здесь, на действующих производственных площадках, участники смогут продолжить обсуждение актуальных вопросов развития отрасли.

    Кроме того, гостей ожидает насыщенная культурная программа, включающая экскурсионную программу в музее под открытым небом «Малые Корелы» и прогулку на теплоходе по дельте Северной Двины.

    Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно:

    • на сайте www.arcticshipbuilding.com;
    • по телефону +7 (8182) 28 69 30;
    • или по электронной почте mail@sozvezdye.org.

    Регистрация открыта до 24 июня.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.02.2022
    «Вавчуга» и «Варандей» мелей не боялись
    Необходимость в универсальном транспортном судне, которое бы могло доставлять разноплановые грузы в малонаселенные точки […]
    АрхангельскИсторияСеверуниверсальное судно
    0
    16.03.2022
    Заложен киль плавдока для «Атомфлота»
    15 марта в Стамбуле на верфи Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim […]
    Ледоколыплавучий докСудостроениеТурция
    0
    16.05.2022
    В Архангельске построят тыловой железнодорожный терминал
    Компания «Полар Транс Порт» построит в Архангельске железнодорожный терминал с площадкой для выгрузки и […]
    Архангельскжд инфраструктуражд терминалМурманск
    0
    03.03.2022
    Контейнеровозы в топе портфеля заказов
    VesselsValue проанализировал статистику по заказам новых грузовых судов в 2021 году. Как сообщили SeaNews […]
    2021VesselsValueновостроипортфель заказов
    0
    12.01.2022
    Половина мировых заказов в руках китайских судостроителей
    Китай вышел на первое место по годовому объему заказов по объемам тоннажа (CGT), обогнав […]
    2021ИтогиКитайКорея
    0
    15.04.2022
    В ЕАЭС разработали рекомендацию по кооперации в судостроении
    Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию,
    ЕАЭССудостроение
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.05.2022 Контейнерооборот Гонконга, 4 месяца 2022
    17.05.2022 Где теперь будут работать контейнеровозы Maersk с ледовым классом
    16.05.2022 Контейнерооборот российских портов в апреле 2022 года
    16.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2022
    16.05.2022 В ЕАЭС оптимизируют условия для контейнерных перевозок
    13.05.2022 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022
    Госрегулирование Показать всё
    17.05.2022 Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
    16.05.2022 Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти