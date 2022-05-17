В Архангельске состоится юбилейный форум «Судостроение в Арктике»

Пятый международный форум «Судостроение в Арктике» пройдет в Архангельске 29–30 июня этого года. Организаторами выступят Правительство Архангельской области, Судостроительный кластер Архангельской области и ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

Цель форума – показать возможности развития судостроительной отрасли России в Арктическом регионе и улучшить конструктивный диалог внутри профессионального сообщества. Традиционно форум выступит в качестве площадки для обсуждения актуальных вопросов развития гражданского судостроения, судоремонта, локализации производства оборудования и морской техники, применения мер государственной поддержки.

К выступлению с докладами в рамках форума приглашены представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, органов власти Арктической зоны, руководители АО «Объединенная судостроительная корпорация», ФГУП «Росморпорт», Госкорпорации «Росатом», ПАО «Совкомфлот», ПАО «Новатэк», ООО «Газпром нефть», ООО «ССК «Звезда», ФГУП «Крыловский ГНЦ», АО «ЦНИИ «Курс», представители ведущих судостроительных и судоремонтных предприятий, а также учебные и научные организации.

В рамках форума запланированы пленарные сессии и круглые столы по следующим темам:

государственная политика в судостроительной промышленности;

судостроение в Арктике: вызовы и перспективы;

строительство флота и морской техники для освоения Арктики;

пассажирский флот для северных регионов: новые проекты;

импортозамещение в российском судостроении;

судоремонт как основа устойчивого судоходства в Арктике;

кадры для судостроения и судоремонта в Арктике.

Для гостей форума будет организовано посещение судостроительных и судоремонтных предприятий Архангельской области. Здесь, на действующих производственных площадках, участники смогут продолжить обсуждение актуальных вопросов развития отрасли.

Кроме того, гостей ожидает насыщенная культурная программа, включающая экскурсионную программу в музее под открытым небом «Малые Корелы» и прогулку на теплоходе по дельте Северной Двины.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно:

на сайте www.arcticshipbuilding.com;

по телефону +7 (8182) 28 69 30;

или по электронной почте mail@sozvezdye.org.

Регистрация открыта до 24 июня.