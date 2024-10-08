В Гонконге создали свою палату судоходства

В Гонконге учреждена Палата судоходства. Как сообщает Splash24/7, одним из учредителей стал Лян Чжэньин, бывший руководитель Администрации Гонконга.

Возглавил новое учреждение Хинь Чао, председатель совета директоров судоходной компании Wah Kwong Maritime Transport.

Создание Палаты судоходства призвано повысить статус Гонконга как международного морского хаба. Если в 2019 году Гонконг занимал 4 место в рейтинге крупнейших морских хабов мира по версии DNV и Menon Economics, то в этом году город-порт был всего на 12 месте, отметили в Splash24/7.

Фото: Hong Kong Port