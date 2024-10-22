Premier Alliance анонсирует изменения маршрутной сети

Новый альянс Premier Alliance, куда входят HMM, ONE и Yang Ming, представил свою измененную маршрутную сеть после выхода Hapag-Lloyd из коалиции THE Alliance, сообщает Container News со ссылкой на DynaLiners.

Так, на транстихооокеанском трейде (западное побережье США) к сервису PN3 будет добавлен сервис PN4, а на трейде Средиземноморье – Дальний Восток будет запущен новый сервис MD5.

«Учитывая ограниченное количество портов, обслуживаемых сервисом MD5 (Барселона, Сингапур и Шанхай), вполне вероятно, что на этом маршруте будет организован обмен слотами с MSC, с которой будет сотрудничать Premier Alliance», – пишет издание.

Кроме того, на транстихоокеанском трейде (восточное побережье США) в ротацию сервиса EC2 будет добавлен порт Джэксонвилл.

Полная ротация сервисов следующая:

MD5 (Средиземноморье – Дальний Восток): Барселона – Сингапур – Шанхай,

Барселона – Сингапур – Шанхай, PN3 (транстихоокеанский трейд, западное побережье США): Циндао – Пусан – Ванкувер – Такома – Пусан – Циндао,

Циндао – Пусан – Ванкувер – Такома – Пусан – Циндао, PN4 (транстихоокеанский трейд, западное побережье США): Нинбо / Шанхай – Ванкувер – Такома – Нинбо,

Нинбо / Шанхай – Ванкувер – Такома – Нинбо, EC2 (транстихоокеанский трейд, восточное побережье США): Сямэнь – Шэньчжэнь – Янтьян – Нинбо – Шанхай – Пусан – Колон – Кристобаль – Саванна – Чарльстон – Джэксонвилл – Колон – Кристобаль – Пусан – Сямэнь.

Напомним, в январе 2025 года прекращается действие альянса 2M между Maersk и MSC. Одновременно, с января 2025 года из THE Alliance выходит Hapag-Lloyd и присоединяется к Maersk в рамках альянса Gemini Cooperation.

Фото: HMM