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Premier Alliance анонсирует изменения маршрутной сети
22.10.2024

Premier Alliance анонсирует изменения маршрутной сети

    • Новый альянс Premier Alliance, куда входят HMM, ONE и Yang Ming, представил свою измененную маршрутную сеть после выхода Hapag-Lloyd из коалиции THE Alliance, сообщает Container News со ссылкой на DynaLiners.

    Так, на транстихооокеанском трейде (западное побережье США) к сервису PN3 будет добавлен сервис PN4, а на трейде Средиземноморье – Дальний Восток будет запущен новый сервис MD5.

    «Учитывая ограниченное количество портов, обслуживаемых сервисом MD5 (Барселона, Сингапур и Шанхай), вполне вероятно, что на этом маршруте будет организован обмен слотами с MSC, с которой будет сотрудничать Premier Alliance», – пишет издание.

    Кроме того, на транстихоокеанском трейде (восточное побережье США) в ротацию сервиса EC2 будет добавлен порт Джэксонвилл.

    Полная ротация сервисов следующая:

    • MD5 (Средиземноморье – Дальний Восток): Барселона – Сингапур – Шанхай,
    • PN3 (транстихоокеанский трейд, западное побережье США): Циндао – Пусан – Ванкувер – Такома – Пусан – Циндао,
    • PN4 (транстихоокеанский трейд, западное побережье США): Нинбо / Шанхай – Ванкувер – Такома – Нинбо,
    • EC2 (транстихоокеанский трейд, восточное побережье США): Сямэнь – Шэньчжэнь – Янтьян – Нинбо – Шанхай – Пусан – Колон – Кристобаль – Саванна – Чарльстон – Джэксонвилл – Колон – Кристобаль – Пусан – Сямэнь.

    Напомним, в январе 2025 года прекращается действие альянса 2M между Maersk и MSC. Одновременно, с января 2025 года из THE Alliance выходит Hapag-Lloyd и присоединяется к Maersk в рамках альянса Gemini Cooperation.

    Фото: HMM


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