Еще пять газовозов для QatarEnergy

Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) через совместные предприятия заключила долгосрочные тайм-чартеры еще на пять СПГ-газовозов с QatarEnergy, сообщили SeaNews в “K” Line.

Суда вместимостью по 174 тыс. куб. м будут построены на китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding и оснащены двухтопливными двигателями X-DF 2.1 iCER, использующими газ под низким давлением. Длина газовозов составит 299 м, ширина – 46,4 м. Сдача их в эксплуатацию планируется с 2025 по 2026 год.

С учетом контрактов, подписанных с QatarEnergy в августе этого года, “K” Line в общей сложности построит 12 СПГ-танкеров.

Фото: QatarEnergy