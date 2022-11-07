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Еще пять газовозов для QatarEnergy
07.11.2022

Еще пять газовозов для QatarEnergy

    • Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) через совместные предприятия заключила долгосрочные тайм-чартеры еще на пять СПГ-газовозов с QatarEnergy, сообщили SeaNews в “K” Line.

    Суда вместимостью по 174 тыс. куб. м будут построены на китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding и оснащены двухтопливными двигателями X-DF 2.1 iCER, использующими газ под низким давлением. Длина газовозов составит 299 м, ширина – 46,4 м. Сдача их в эксплуатацию планируется с 2025 по 2026 год.

    С учетом контрактов, подписанных с QatarEnergy в августе этого года, “K” Line в общей сложности построит 12 СПГ-танкеров.

    Фото: QatarEnergy


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