ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами

На совещании по вопросам развития судостроительной промышленности, которое проел президент РФ Владимир Путин 18 августа, были предложены эффективные меры, которые позволят решить отраслевые проблемы, в том числе в части ценообразования и технико-экономической экспертизы гражданских заказов. В соответствии с указаниями главы государства ОСК совместно с Минпромторгом организована работа по финансовому аудиту как уже заключённых договоров, так и новых контактов, сообщает пресс-служба ОСК.

В частности, новые контракты не будут заключаться без получения независимой технико-экономической экспертизы. При этом уже с 2016 года в корпорации действуют обязательные указания по контрактации при условии наличия не менее 50% рабочей конструкторской документации.

Программа повышенного финансового контроля за гражданскими заказами позволит исключить возникновение задолженностей у предприятий, входящих в корпорацию. «ОСК всегда следит за рентабельностью заключаемых контрактов и за тем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно», – говорится в пресс-релизе ОСК.

Фото: ОСК