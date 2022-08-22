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ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
22.08.2022

ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами


    • На совещании по вопросам развития судостроительной промышленности, которое проел президент РФ Владимир Путин 18 августа, были предложены эффективные меры, которые позволят решить отраслевые проблемы, в том числе в части ценообразования и технико-экономической экспертизы гражданских заказов. В соответствии с указаниями главы государства ОСК совместно с Минпромторгом организована работа по финансовому аудиту как уже заключённых договоров, так и новых контактов, сообщает пресс-служба ОСК.

    В частности, новые контракты не будут заключаться без получения независимой технико-экономической экспертизы. При этом уже с 2016 года в корпорации действуют обязательные указания по контрактации при условии наличия не менее 50% рабочей конструкторской документации.

    Программа повышенного финансового контроля за гражданскими заказами позволит исключить возникновение задолженностей у предприятий, входящих в корпорацию. «ОСК всегда следит за рентабельностью заключаемых контрактов и за тем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно», – говорится в пресс-релизе ОСК.

    Фото: ОСК


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