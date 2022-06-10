Проблемы с отгрузкой в Пусане

Грузооборот порта Пусан за последние три дня снизился на 75%, сообщает The Loadstar. Причина резкого снижения – забастовка водителей большегрузов, которая продолжается уже четвертый день.

9 июня порт Пусан обработал всего 5,4 тыс. TEU, что на 75% меньше ежедневной нормы. Загруженность контейнерных терминалов составила 75,2%. Это выше на 5% майского показателя.

По данным издания, грузоотправители приостанавливают производство и, соответственно, отгрузки. Так, POSCO и Hyundai Steel испытывают задержки с транспортировкой в ​​общей сложности 70 тыс. тонн металлопродукции. В Ульсане Hyundai Motors притормозил производство из-за того, что автозапчасти не были поставлены на завод. Kia Motors, дочерняя компания Hyundai Motors, запросила у правительства разрешение на то, чтобы сотрудники могли перемещать готовые автомобили (без номерных знаков) со своего завода на складские площадки, поскольку водители автовозов бастуют.

Корейские производители цемента также столкнулись с накоплением запасов из-за того, что нет водителей, чтобы вывезти продукцию. Если забастовки водителей продолжатся, то в ближайшие дни работу цементных заводов придется остановить.

9 июня в Инчхоне было арестовано 15 человек за то, что они препятствовали въезду большегрузов на завод по производству напитков. В Пусане также арестовано несколько водителей за то, что они не давали работать коллегам, которые не поддержали акцию.

Напомним, 7 июня в Южной Корее водители большегрузов начали бессрочную забастовку. Водители протестуют против повышения цен на топливо и предстоящей отмены схемы расчета минимальной ставки заработной платы на основе операционных расходов, так называемой Системы ставок фрахта безопасных грузоперевозок. Система была введена в 2020 году на три года. Отменить эту систему оплаты власти Южной Кореи планируют в конце этого года.

Фото: сайт ITF