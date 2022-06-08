Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Южной Корее забастовки водителей большегрузов тормозят работу портов
08.06.2022

В Южной Корее забастовки водителей большегрузов тормозят работу портов

    • 7 июня в Южной Корее водители большегрузов начали бессрочную забастовку. По данным Международной федерации транспортников (ITF), в забастовке участвуют порядка 15 тыс. водителей-членов корейских отраслевых профсоюзов и несколько тысяч дальнобойщиков, не состоящих в каких-либо транспортных объединениях, но примкнувших к бастующим в знак солидарности.

    Водиели протестуют против повышения цен на топливо и предстоящей отмены схемы расчета минимальной ставки заработной платы на основе операционных расходов, так называемой Системы ставок фрахта безопасных грузоперевозок. Система была введена в 2020 году на три года. Отменить эту систему оплаты власти Южной Кореи планируют в конце этого года.

    Такое решение, по мнению профсоюзов, приведет к значительному снижению доходов водителей большегрузов, которых устраивала подобная схема оплаты труда. В большей степени это затронет водителей, перевозящих автотранспортом контейнеры и насыпные грузы.

    Как сообщает корейское издание Yonhap, водители выдвигают требование расширить Систему ставок фрахта безопасных грузоперевозок, которая гарантировала базовую заработную, и при этом смягчала условия труда. Они также требуют повышения тарифов на грузоперевозки и другие мер поддержки, в том числе защиты своих трудовых прав.

    7 июня митинги прошли в 16 местах по всей Корее, в том числе, по данным Bloomberg, в портах Пусан, Пхенчхан и на нескольких контейнерных терминалах.

    «Влияние забастовки уже ощущается в портах, нефтехимических комплексах, распределительных центрах и многих логистических узлах. Акции проходят в то время, когда глобальные цепочки поставок изо всех сил пытаются оправиться от локдаунов и блокировок в Китае. Забастовки угрожают замедлить экспорт Южной Кореи – от стали до потребительских товаров, если они будут длиться несколько недель», — говорится в заявлении ITF.

    Власти Южной Кореи отложили обсуждение закона об отмене действующей системы расчета, пообещав при этом принять жесткие меры против бастующих водителей, и усилили контроль за логистической ситуацией в стране.

    Фото: сайт ITF

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.06.2022
    В портах Гамбург и Бремерхафен профсоюзы готовят забастовки
    В ближайшее время в портах Гамбург и Бремерхафен пройдут предупредительные забастовки, сообщает Metrans, дочерняя […]
    БремерхафенГамбургЗабастовкаПрофсоюз
    0
    31.01.2022
    Корея ищет нового покупателя верфи DSME
    После того, как две недели назад Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию верфей Daewoo Shipbuilding […]
    DSMEHHIверфипокупатель
    0
    11.05.2022
    В Южной Корее работают над «умным» контейнером для перевозки литиевых аккумуляторов
    Муниципалитет Пусана в сотрудничестве с корейским производителем контейнеров Vesta и компанией Korea Pallet Pool, […]
    Контейнерлитиевые аккумуляторыТехнологииЮжная Корея
    0
    15.04.2022
    Все порты Японии закроются
    На один день
    ЗабастовказакрытиеЯпония
    0
    21.04.2022
    Корейским верфям не хватает рабочих рук
    Южнокорейские верфи фиксируют всплеск заказов на строительство судов, однако им не хватает специалистов
    дефицит кадровСудостроениеЮжная Корея
    0
    03.03.2022
    Корейские смартфоны под санкции не подпадают
    Мобильные телефоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары, произведенные в Южной Корее, не […]
    СанкцииСШАЭкспортЮжная Корея
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    06.06.2022 Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    06.06.2022 Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан
    06.06.2022 PIL возобновляет заходы на Маврикий
    06.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти