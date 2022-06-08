В Южной Корее забастовки водителей большегрузов тормозят работу портов

7 июня в Южной Корее водители большегрузов начали бессрочную забастовку. По данным Международной федерации транспортников (ITF), в забастовке участвуют порядка 15 тыс. водителей-членов корейских отраслевых профсоюзов и несколько тысяч дальнобойщиков, не состоящих в каких-либо транспортных объединениях, но примкнувших к бастующим в знак солидарности.

Водиели протестуют против повышения цен на топливо и предстоящей отмены схемы расчета минимальной ставки заработной платы на основе операционных расходов, так называемой Системы ставок фрахта безопасных грузоперевозок. Система была введена в 2020 году на три года. Отменить эту систему оплаты власти Южной Кореи планируют в конце этого года.

Такое решение, по мнению профсоюзов, приведет к значительному снижению доходов водителей большегрузов, которых устраивала подобная схема оплаты труда. В большей степени это затронет водителей, перевозящих автотранспортом контейнеры и насыпные грузы.

Как сообщает корейское издание Yonhap, водители выдвигают требование расширить Систему ставок фрахта безопасных грузоперевозок, которая гарантировала базовую заработную, и при этом смягчала условия труда. Они также требуют повышения тарифов на грузоперевозки и другие мер поддержки, в том числе защиты своих трудовых прав.

7 июня митинги прошли в 16 местах по всей Корее, в том числе, по данным Bloomberg, в портах Пусан, Пхенчхан и на нескольких контейнерных терминалах.

«Влияние забастовки уже ощущается в портах, нефтехимических комплексах, распределительных центрах и многих логистических узлах. Акции проходят в то время, когда глобальные цепочки поставок изо всех сил пытаются оправиться от локдаунов и блокировок в Китае. Забастовки угрожают замедлить экспорт Южной Кореи – от стали до потребительских товаров, если они будут длиться несколько недель», — говорится в заявлении ITF.

Власти Южной Кореи отложили обсуждение закона об отмене действующей системы расчета, пообещав при этом принять жесткие меры против бастующих водителей, и усилили контроль за логистической ситуацией в стране.

Фото: сайт ITF