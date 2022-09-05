Первая партия фуражного зерна в Южную Корею с терминала POSCO International в Николаеве

Единственный иностранный зерновой терминал в Николаевском морском торговом порту (Украина) — POSCO International — возобновил работу. Первое судно с 61 тыс. тонн фуражного зерна отправилось в Южную Корею, сообщает Pulse.

Ожидается, что судно прибудет в порт Инчхон в конце сентября. Корейские власти рассчитывают, что эта партия поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота. Как отмечает издание, дефицит кормов на фоне международной обстановки уже привел к росту цен на скот.

«POSCO International — единственная корейская компания, которая владеет и управляет экспортным терминалом зерна в Николаевском порту, — пишет издание. — Терминал открылся в сентябре 2019 года. По состоянию на февраль с терминала отправлено 2,5 млн тонн зерна в Корею, Европу, Северную Африку и на Ближний Восток».

Работа терминала была временно приостановлена с февраля этого года, в июне возобновились наземные операции.

«Продовольственная безопасность стала особо важной повесткой в условиях глобального кризиса, в том числе и цепочек поставок. Мы будем наращивать импорт зерна, тем самым внесем свой вклад в продовольственную безопасность страны и стабилизацию цен», — сказал собственный источник издания в POSCO International.

Напомним, Posco International сообщила о первой поставке фуражного зерна с Украины осенью 2020 года. «Это первый импорт фуражного зерна с зарубежного зернового терминала, принадлежащего корейской компании», — заявила тогда компания.

Фото: сайт Pulse, предоставлено Posco International