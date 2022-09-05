Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая партия фуражного зерна в Южную Корею с терминала POSCO International в Николаеве
05.09.2022

Первая партия фуражного зерна в Южную Корею с терминала POSCO International в Николаеве

    • Единственный иностранный зерновой терминал в Николаевском морском торговом порту (Украина) — POSCO International — возобновил работу. Первое судно с 61 тыс. тонн фуражного зерна отправилось в Южную Корею, сообщает Pulse.

    Ожидается, что судно прибудет в порт Инчхон в конце сентября. Корейские власти рассчитывают, что эта партия поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота. Как отмечает издание, дефицит кормов на фоне международной обстановки уже привел к росту цен на скот.

    «POSCO International — единственная корейская компания, которая владеет и управляет экспортным терминалом зерна в Николаевском порту, — пишет издание. — Терминал открылся в сентябре 2019 года. По состоянию на февраль с терминала отправлено 2,5 млн тонн зерна в Корею, Европу, Северную Африку и на Ближний Восток».

    Работа терминала была временно приостановлена с февраля этого года, в июне возобновились наземные операции.

    «Продовольственная безопасность стала особо важной повесткой в условиях глобального кризиса, в том числе и цепочек поставок. Мы будем наращивать импорт зерна, тем самым внесем свой вклад в продовольственную безопасность страны и стабилизацию цен», — сказал собственный источник издания в POSCO International.

    Напомним, Posco International сообщила о первой поставке фуражного зерна с Украины осенью 2020 года. «Это первый импорт фуражного зерна с зарубежного зернового терминала, принадлежащего корейской компании», — заявила тогда компания.

    Фото: сайт Pulse, предоставлено Posco International


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.02.2022
    Про линии и судозаходы
    Maersk сообщил о прекращении до дальнейшего уведомления судозаходов во все порты Украины и приема […]
    Hapag-LloydHHLAMaerskNeptune Lines
    0
    11.05.2022
    В Южной Корее работают над «умным» контейнером для перевозки литиевых аккумуляторов
    Муниципалитет Пусана в сотрудничестве с корейским производителем контейнеров Vesta и компанией Korea Pallet Pool, […]
    Контейнерлитиевые аккумуляторыТехнологииЮжная Корея
    0
    26.04.2022
    В Пусане хотят построить плавучий аэропорт
    Южная Корея планирует построить первый в стране плавучий аэропорт, сообщает Yonhap со ссылкой на […]
    Аэропортплавучий аэрпортЮжная Корея
    0
    19.07.2022
    Во Владивостоке появится зерновой терминал
    Во Владивостоке появится зерновой терминал. Мощности для перевалки зерна создаются на базе объединённого терминала […]
    ВладивостокЗерноЗерновой терминалПриморский край
    0
    21.03.2022
    Ленобласть одобрила проекты по строительству в Усть-Луге зернового терминала и ГПЗ
    На заседании Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области согласованы и […]
    газоперерабатывающий комплексЗерновой терминалЛенобластьРусХимАльянс
    0
    10.06.2022
    Проблемы с отгрузкой в Пусане
    Грузооборот порта Пусан за последние три дня снизился на 75%, сообщает The Loadstar. Причина […]
    водителиЗабастовкаЮжная Корея
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2022
    05.09.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2022
    02.09.2022 Мультимодальный LCL-сервис из Турции через Новороссийск
    02.09.2022 Про раскрутку коридора «Север-Юг»
    02.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июле 2022
    31.08.2022 Соответствие линий расписанию продолжает улучшаться
    Госрегулирование Показать всё
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    01.09.2022 Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
    01.09.2022 Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»
    01.09.2022 Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров
    29.08.2022 Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти