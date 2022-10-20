Новый терминал на венгерско-украинской границе

В Фенешлитке на венгерско-украинской границе заработал интермодальный терминал, который инициаторы проекта называют самым большим и самым современным в Европе.

East-West Gate, как называется новый терминал, находится на стыке колеи стандарта 1520 и европейской колеи и способен обрабатывать до миллиона TEU в год, сообщили SeaNews в одноименной компании-операторе. Терминал также располагает мощностями для перегрузки грузов с автотранспорта на жд и с жд на автотранспорт.

Кроме того, он имеет мощности для перевалки сельхозпродукции и, как подчеркнули в East-West Gate (EWG), в скором времени может стать крупнейшим хабом для украинского продуктового экспорта. Первый поезд с сельскохозяйственной продукцией с Украины пришел на терминал как раз во время церемонии открытия. Он доставил 1,15 тыс. тонн пшеницы, пшена и гороха в 44-футовых контейнерах. После перегрузки продукция отправилась в свободный порт Чепель (Будапешт). Ожидается, что с ноября этого года производительность EWG по обработке сельхозгрузов составит 800 тонн зерна и 450 кубометров подсолнечного масла в час.

Строительство терминала началось в январе 2021 года. На территории площадью 85 га было проложено в общей сложности 10 км жд путей, построен склад с температурным контролем площадью 15 тыс. кв. м. В резерве – территория площадью 140 га, на которой возможно строительство новой инфраструктуры. Технические и технологические испытания на EWG начались в марте этого года, лицензия на работу с грузами по жд была получена в июне.

Частные инвестиции в проект составили более 40 млрд венгерских форинтов (95,3 млн долларов). На территории терминала действует свободная таможенная зона. У инвестора заключено соглашение о сотрудничестве с EUROGATE Rail Hungary, дочерней структурой EUROGATE. Оно предустаривает включение терминала в сеть европейских жд сервисов компании, которые связывают такие крупнейшие европейские хабы как Гамбург, Дуйсбург, Мюнхен, Вена и Будапешт.

EWG стал первым в Европе терминалом, на котором применена технология 5G для удаленного управления крановым оборудованием. На терминале установлены гигантские козловые жд краны – один шириной 41 м и два шириной 28 м, а также краны на пневмоколесном ходу высотой 20 м производства австрийской компании Künz. Каждый из них оборудован 20 камерами высокого разрешения, которые в сочетании с технологией 5G позволяют управлять краном удаленно с такой же точностью, как если бы оператор находился непосредственно в кабине. Частная сеть 5G была построена Vodafone Hungary с использованием оборудования Huawei.

Кроме того, был реализован «цифровой двойник» терминала, который в реальном времени в 3D отслеживает все процессы и операции – движение поездов, автотранспорта, кранов, прибытие грузов и транспортных средств. В EWG утверждают, что с точки зрения сложности это первое подобное решение в мире. MaxWhere собирает, обрабатывает и показывает информацию от всех подсистем логистического центра в режиме реального времени, облегчая планирование и позволяя оптимизировать процессы и повысить эффективность операций.

Фото: EWG