Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый терминал на венгерско-украинской границе
20.10.2022

Новый терминал на венгерско-украинской границе

    • ewg 1 Железная дорога, НовостиВ Фенешлитке на венгерско-украинской границе заработал интермодальный терминал, который инициаторы проекта называют самым большим и самым современным в Европе.

    East-West Gate, как называется новый терминал, находится на стыке колеи стандарта 1520 и европейской колеи и способен обрабатывать до миллиона TEU в год, сообщили SeaNews в одноименной компании-операторе. Терминал также располагает мощностями для перегрузки грузов с автотранспорта на жд и с жд на автотранспорт.

    Кроме того, он имеет мощности для перевалки сельхозпродукции и, как подчеркнули в East-West Gate (EWG), в скором времени может стать крупнейшим хабом для украинского продуктового экспорта. Первый поезд с сельскохозяйственной продукцией с Украины пришел на терминал как раз во время церемонии открытия. Он доставил 1,15 тыс. тонн пшеницы, пшена и гороха в 44-футовых контейнерах. После перегрузки продукция отправилась в свободный порт Чепель (Будапешт). Ожидается, что с ноября этого года производительность EWG по обработке сельхозгрузов составит 800 тонн зерна и 450 кубометров подсолнечного масла в час.

    Строительство терминала началось в январе 2021 года. На территории площадью 85 га было проложено в общей сложности 10 км жд путей, построен склад с температурным контролем площадью 15 тыс. кв. м. В резерве – территория площадью 140 га, на которой возможно строительство новой инфраструктуры. Технические и технологические испытания на EWG начались в марте этого года, лицензия на работу с грузами по жд была получена в июне.

    ewg 3 Железная дорога, НовостиЧастные инвестиции в проект составили более 40 млрд венгерских форинтов (95,3 млн долларов). На территории терминала действует свободная таможенная зона. У инвестора заключено соглашение о сотрудничестве с EUROGATE Rail Hungary, дочерней структурой EUROGATE. Оно предустаривает включение терминала в сеть европейских жд сервисов компании, которые связывают такие крупнейшие европейские хабы как Гамбург, Дуйсбург, Мюнхен, Вена и Будапешт.

    EWG стал первым в Европе терминалом, на котором применена технология 5G для удаленного управления крановым оборудованием. На терминале установлены гигантские козловые жд краны – один шириной 41 м и два шириной 28 м, а также краны на пневмоколесном ходу высотой 20 м производства австрийской компании Künz. Каждый из них оборудован 20 камерами высокого разрешения, которые в сочетании с технологией 5G позволяют управлять краном удаленно с такой же точностью, как если бы оператор находился непосредственно в кабине. Частная сеть 5G была построена Vodafone Hungary с использованием оборудования Huawei.

    Кроме того, был реализован «цифровой двойник» терминала, который в реальном времени в 3D отслеживает все процессы и операции – движение поездов, автотранспорта, кранов, прибытие грузов и транспортных средств. В EWG утверждают, что с точки зрения сложности это первое подобное решение в мире. MaxWhere собирает, обрабатывает и показывает информацию от всех подсистем логистического центра в режиме реального времени, облегчая планирование и позволяя оптимизировать процессы и повысить эффективность операций.

    Фото: EWG


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.09.2022
    Первая партия фуражного зерна в Южную Корею с терминала POSCO International в Николаеве
    Единственный иностранный зерновой терминал в Николаевском морском торговом порту (Украина) — POSCO International — […]
    POSCOЗерноЗерновой терминалНиколаев
    0
    05.08.2022
    Первый полностью автоматизированный контейнерный терминал в Наньше
    28 июля в порту Наньша в провинции Гуандун был введен в эксплуатацию первый полностью […]
    ВидеоКитайПортТерминал
    0
    06.07.2022
    Uniper начинает строить первый в Германии СПГ-терминал
    Uniper получил разрешение на ускоренное начало строительства первого в Германии СПГ-терминала в Вильгельмсхафене – […]
    ВильгельмсхафенГерманияИнфраструктураСПГ-терминал
    0
    03.03.2022
    Украина просит включить в санкционные списки российские порты и терминалы
    В распоряжении SeaNews оказалось письмо от имени министра инфраструктуры Украины в Еврокомиссию, в котором […]
    ЕврокомиссияРоссийская ФедерацияСанкцииУкраина
    0
    22.09.2022
    Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    И других приоритетных объектов инфраструктуры
    ИнфраструктураПортыСтроительство
    0
    25.05.2022
    Восточное направление максимально востребовано
    Восточное транспортное направление в настоящее время максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, […]
    ВосточныйВосточный полигонЖелезная дорогаИнфраструктура
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.10.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна, сентябрь 2022
    19.10.2022 Лидеры Финляндии, 9 месяцев 2022
    18.10.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна, сентябрь 2022
    18.10.2022 Контейнерооборот Гонконга, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Top 26-50 контейнерных линий, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    11.10.2022 Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
    10.10.2022 Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти