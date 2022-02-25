Одесса закрыта, Черноморск и Южный работают

По информации Администрации морских портов Украины, вчера утром все украинские порты работали без ограничений. Бугско-Днепровско-лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), канал устье «Быстрое» были открыты.

По состоянию на 25 февраля на 8 утра, въезд и выезд в порты Скадовск, Херсон, Николаев, Ольвия, Одесса, Черноморск, Южный, Буг-Днестровск, Измаил, Рени, Усть-Дунайск закрыты, в порты Мариуполь, Бердянск – открыты.

Грузоперевозки через порты приостановлены, за исключением портов Черноморск, Южный, Николаевский, Ренийский, в которых частично осуществляются грузовые перевозки, сообщает в своем аккаунте в Facebook Администрация морских портов Украины.

ХМК, БДЛК и канал устье «Быстрое» открыты для судоходства.

Фото: Администрация морских портов Украины