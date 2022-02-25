Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Одесса закрыта, Черноморск и Южный работают
25.02.2022

Одесса закрыта, Черноморск и Южный работают


    • По информации Администрации морских портов Украины, вчера утром все украинские порты работали без ограничений. Бугско-Днепровско-лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), канал устье «Быстрое» были открыты.

    По состоянию на 25 февраля на 8 утра, въезд и выезд в порты Скадовск, Херсон, Николаев, Ольвия, Одесса, Черноморск, Южный, Буг-Днестровск, Измаил, Рени, Усть-Дунайск закрыты, в порты Мариуполь, Бердянск – открыты.

    Грузоперевозки через порты приостановлены, за исключением портов Черноморск, Южный, Николаевский, Ренийский, в которых частично осуществляются грузовые перевозки, сообщает в своем аккаунте в Facebook Администрация морских портов Украины.

    ХМК, БДЛК и канал устье «Быстрое» открыты для судоходства.

     

    Фото: Администрация морских портов Украины


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.02.2022
    Контейнерооборот российских портов в январе 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года увеличился на 19,1% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 497,6 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    22.02.2022
    ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года составил 497,6 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    16.02.2022
    Контейнерооборот российских портов в январе 2022 года увеличился на 19,1%
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года вырос на 19,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    13.01.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2021 года в деталях
    В ноябре 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя ноября 2020 года […]
    Только для подписчиков
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.02.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2022 года в деталях
    В январе 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 22,1 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    17.02.2022
    Грузооборот российских портов в январе 2022 года в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в январе 2022 года увеличился на 9,4% относительно аналогичного месяца 2021 года и составил 69,4 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    21.02.2022 Контейнерооборот Гонконга, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти