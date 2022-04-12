Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года: снизилась перевалка нефти

В феврале 2022 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 20% относительно показателя февраля 2021 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт сократился на 25,7%, транзит – на 27,7%. В каботаже было перевалено на 38,6% меньше, чем годом ранее. Импорт, напротив, увеличился в 2,8 раза.

В феврале 2022 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,7%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна почти половина приходилась на нефть – 49,6%. Второй по объемам груз – зерно (26,8%). Доля прочих генеральных грузов в феврале 2022 года составила 7,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 2,5 раза. Черных металлов было обработано на 96,2% больше, чем в феврале 2021 года. Оборот прочих генеральных грузов увеличился на 94,2%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке пищевого налива (-63,1%), нефти (-27,1%), а также лесных грузов (-24,8%).

В феврале 2022 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 64%, Астрахань обработала 31,5%, на Оля приходилось 4,6%.

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