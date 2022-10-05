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О тенденциях логистики на Дальнем Востоке
05.10.2022

О тенденциях логистики на Дальнем Востоке

    • Главной проблемой переориентации российского логистического рынка на Дальний Восток эксперты считают недостаточное развитие инфраструктуры. И это факт. Но регион готов принять логистический вызов, и пример тому планы на строительство в кратчайшие сроки контейнерных терминалов, инвестиции в портовую инфраструктуру, создание дальневосточных судоходных линий, запуск новых жд сервисов. Как удержаться на рынке, как повлияет на этот рынок появление новых игроков, чем азиатские перевозчики уступают российским – своим мнением поделился генеральный директор ООО «Тикитак Логистик» Денис Родин (г. Владивосток).

    rodin Новости, Тенденции, Экспертное мнение«Да. С начала года образовалась тенденция на формирование транспортно-логистическими компаниями собственных морских линий.  Насколько мне известно идея о формировании транспортно-логистическими компаниями, из числа компаний, которые ранее не имели своих морских линии, появилась гораздо раньше весны 2022 года. Одна из владивостокских компаний запустила линию в 2021 году, — сказал Д.Родин. —  Другие транспортно-логистические компании из Владивостока, имеющие на данный момент новые морские линии, весной просто подхватили идею. Об этом даже говорят цифры. Достаточно просто взглянуть, сколько судов эксплуатирует компания, которая вынашивала эту идею за долго до 2022 год, и компании, которые сделали это в спешке в период зима-весна 2022 года».

    «Предполагаю, что работа таких линий в целом не окажет какого-то существенного влияния на контейнерную сферу в части ее многостороннего развития, — продолжил Д.Родин. —  В большинстве своем компании эксплуатируют морские суда с вторичного рынка, которые взяты ими в аренду. В части влияния на грузовые потоки, по всей видимости, такие компании немного разгрузят рынок и займут свое место, но большая часть грузового потока все равно на ближайшие 2-3 года останется за ключевыми игроками в этом сегменте, которые имеют многолетнюю морскую экспертность в этих вопросах и имеют собственный флот».

    Также Д.Родин затронул вопрос с задержками на Дальнем Востоке опасных грузов. Об этой проблеме писали СМИ, указывая на несколько причин сложившейся ситуации. «Все возможные причины были уже изложены в прессе и новостных постах, — сказал он. — Я лишь хочу добавить, что в период август – сентябрь наступает пик сезона, и часто этот фактор становится ключевым. Уже в середине лета ключевая российская судоходная компания отказывала в размещении контейнеров с опасным грузом на свои судах и не все, кто хотел доставить опасный груз во Владивосток, смог это сделать. В середине сентября азиатские морские перевозчики на Дальнем Востоке по импортным отправкам заявляли об овербукинге. Как раз сказывается пик сезона. В октябре на мой взгляд ситуация у морских перевозчиков не сильно изменится в отличие от сентября. Суда будут полностью загружены грузом.  Ведь впереди Новый год и праздники».

    Д.Родин подчеркнул, что перед российскими транспортными компаниями стоит не простая задача в удержании своей доли на рынке, поскольку азиатские перевозчики все чаще «проникают в рынок» и становятся полноценными участниками. «На мой взгляд, не все здорово у азиатских перевозчиков с уровнем сервиса, — сказал Д.Родин. — Российские компании находятся на порядок выше в этой части. Сейчас в большей степени рынок контейнерных перевозок представляют люди моего поколения, а то и младше. Я сейчас говорю про людей, которые заняты работой на местах. И, конечно, нам намного удобнее и эффективнее работать в специальных онлайн-сервисах, чем высчитывать ставку в каком-то не понятном файле Excel. Пока агенты и морские азиатские перевозчики сильно отстают в этом показателе от российских перевозчиков. И вообще с учетом технической возможности в настоящий момент на мой взгляд в сегменте морских контейнерных перевозок, мультимодальных контейнерных перевозках нет современного IT-решения, которое отвечала бы потребностям рынка».

    По мнению Д.Родина, для многостороннего решения задач по предоставляемому сервису в мультимодальных перевозках необходимо создание уникальной IT-платформы на базе одной из компаний в России.

    «На реализацию крупных инвестиционных проектов по развитию портовой инфраструктуры в Приморье будет направлено почти 400 млрд. рублей. Об этом говорил губернатор Приморского края на Восточном экономическом форуме-2022, — продолжил Д.Родин. — Сейчас в регионе развивают специализированный угольный терминал мощностью 12 млн тонн с дальнейшим развитием до 20 млн тонн. В части контейнерных терминалов отдельного внимания на мой взгляд заслуживает строительство контейнерного терминала мощностью до 475 тыс. TEU в бухте Золотой Рог, который сможет обрабатывать как экспортные, так и импортные грузы. Инвестиции составят 3,1 млрд. рублей. Специализацией терминала станет осуществление перевалки контейнерных грузов импортного и экспортного потоков широкой номенклатуры, а также отправка ускоренных контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей России. Терминал станет продолжением имеющегося порта, а его площадь увеличат за счет создания искусственного участка».

    «Поэтому модернизация существующего объекта и цифровизация внутрипортовых процессов путем создания нового терминала в Бухте Золотой рог станет очередным прорывом в портовой инфраструктуре в Дальневосточном регионе», — считает Д.Родин.

    «Ковидная логистика» и работа логистических компаний в нынешних условиях показали, что дела с вопросами контейнерной портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке стоят наиболее остро. Увеличение грузового потока в те времена сильно отразилось практически на всех направлениях», — резюмировал Д.Родин.

    Фото предоставил Д.Родин


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