Семинар «Опасные грузы – 2022: учебным центрам»

20 октября 2022 года состоится семинар-практикум «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – 2022: УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ». Он пройдет дистанционно, в формате онлайн.

Семинар организован специалистами Российского агентства по автомобильному транспорту и консультантами экспертного центра «Опасник» в рамках годовой программы проведения профилактических и учебно-методических мероприятий в сфере обеспечения безопасности перевозок опасных грузов.

В программе семинара:

обсуждение вопросов государственной политики и государственного регулирования учебной деятельности в сфере ДОПОГ;

новации в содержании и форматах проведения обучения водителей и других специалистов компаний-перевозчиков опасных грузов;

методология подготовки специалистов и лучшие практики в этой сфере от ведущих учебных заведений/курсов/автошкол России;

требования по дистанционному обучению водителей, перевозящих опасные грузы с 2023 г.;

изменения программы обучения в связи с вступлением в силу приказ Минтранса России от 11 января 2022 г. №1;

особенности изменений, внесенные в приказ Минтранса РФ от 23.06.2016 № 175 и ответ Минтранса РФ по ним;

-причины и необходимость перехода на новые вопросы по подготовке специалистов;

онлайн сервисы и программы по подготовке/тестированию специалистов;

обмен мнениями, ответы на вопросы и многое другое.

Участники семинара – более 100 представителей со всех регионов России, преподаватели и консультанты профильных ВУЗов, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, автошкол. Все они не только обменяются опытом, выскажут свое мнение в ходе дискуссий, но и получат методические материалы семинара, включая доступ к новейшему профессиональному программному обеспечению отечественного производства «Подготовка к экзаменам ДОПОГ», специальная презентация которого пройдет в рамках семинара.

Подробности https://opasnik.ru/events/434032/