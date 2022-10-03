Семинар «Опасные грузы – 2022: учебным центрам»

20 октября 2022 года состоится семинар-практикум «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – 2022: УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ». Он пройдет дистанционно, в формате онлайн.
Семинар организован специалистами Российского агентства по автомобильному транспорту и консультантами экспертного центра «Опасник» в рамках годовой программы проведения профилактических и учебно-методических мероприятий в сфере обеспечения безопасности перевозок опасных грузов.
В программе семинара:
- обсуждение вопросов государственной политики и государственного регулирования учебной деятельности в сфере ДОПОГ;
- новации в содержании и форматах проведения обучения водителей и других специалистов компаний-перевозчиков опасных грузов;
- методология подготовки специалистов и лучшие практики в этой сфере от ведущих учебных заведений/курсов/автошкол России;
- требования по дистанционному обучению водителей, перевозящих опасные грузы с 2023 г.;
- изменения программы обучения в связи с вступлением в силу приказ Минтранса России от 11 января 2022 г. №1;
- особенности изменений, внесенные в приказ Минтранса РФ от 23.06.2016 № 175 и ответ Минтранса РФ по ним;
- -причины и необходимость перехода на новые вопросы по подготовке специалистов;
- онлайн сервисы и программы по подготовке/тестированию специалистов;
- обмен мнениями, ответы на вопросы и многое другое.
Участники семинара – более 100 представителей со всех регионов России, преподаватели и консультанты профильных ВУЗов, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, автошкол. Все они не только обменяются опытом, выскажут свое мнение в ходе дискуссий, но и получат методические материалы семинара, включая доступ к новейшему профессиональному программному обеспечению отечественного производства «Подготовка к экзаменам ДОПОГ», специальная презентация которого пройдет в рамках семинара.
Подробности https://opasnik.ru/events/434032/