Перевозка жмыха и шрота в соответствии с ДОПОГ

Почему большая часть жмыха и шрота перевозится с нарушениями? Какие тенденции на рынке жмыха и шрота влияют на перевозки? Как изменится ответственность перевозчика и грузоотправителя в связи с перевозкой жмыха и шрота? Каким требованиям должен удовлетворять транспорт для перевозки жмыха и шрота? Как будут проводиться проверки перевозчиков? Как определить опасность груза и что записать в накладной?

На эти и на многие другие вопросы эксперты центра Опасник (www.opasnik.ru) ответят в прямом эфире 25 августа в рамках проведения платного семинара.

Тема уже поднималась на одном из бесплатных вебинаров Опасника осенью прошлого года. Тогда она вызвала огромный интерес и большое количество заявок на проведение отдельного вебинара по жмыху и шроту. Идя навстречу просьбам, наши эксперты обновили материал, включили в него практический опыт перевозчиков, подготовили новые интересные презентации. Всем оплатившим участие направляются и материалы, и ссылка на видеозапись, чтобы вы могли в удобное время пересмотреть встречу, подробно записать нужные сведения, а также показать видео коллегам и партнерам.

Регистрация доступна по ссылке https://opasnik.ru/events/434030/, не забудьте прикрепить реквизиты для получения счета на оплату.

С радостью информируем, что по итогам проведенного в июле конкурса 10 участников июльского бесплатного вебинара (21.07.), первыми заполнивших онлайн-анкету с отзывом о мероприятии, уже получили право БЕСПЛАТНОГО участия в вебинаре 25 августа. Поздравляем!