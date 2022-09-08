Заключение о соответствии контейнера-цистерны

В предыдущей публикации мы рассказали о случае из нашей недавней практики, когда небольшая и недорогая услуга помогла клиенту сэкономить огромные средства на покупку не подходящего для перевозки опасного груза автомобиля.

Услуга по составлению Заключения о соответствии контейнера-цистерны – из того же ряда услуг. Она пригодится и перевозчикам (чтобы обезопасить себя от штрафа на дороге за несоответствие типа цистерны), и покупателям цистерн (чтобы не терпеть убытков по вине производителя цистерны), и даже производителям (чтобы обезопасить себя от потери клиентов и потенциальных покупателей).

Подготовленное заключение позволяет выявить цистерны, которые эксплуатируются с нарушениями требований глав 6.7, 6.8. ДОПОГ. Оно гарантирует покупателям, перевозчикам, грузоотправителям соблюдение условий перевозки, а в более практическом смысле – даже сможет снять многие возникшие вопросы при контроле на линии.

Услуга выполняется в течение 5-14 рабочих дней сертифицированными специалистами центра — консультантами, авторами и разработчиками программного обеспечения по опасным грузам, руководителями работ по государственным контрактам для контрольно-надзорных органов.

Заказать услугу можно онлайн https://opasnik.ru/uslugi/conclusionstank/.

Для сомневающихся – некоторые вопросы перевозки топлива, в том числе контейнерами-цистернами, будут рассмотрены на ближайшем вебинаре центра «Опасник» 14 сентября. Регистрируйтесь по ссылке https://opasnik.ru/events/434036/