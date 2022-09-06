Владивостокский морской торговый порт осуществил перевалку первой партии подсолнечного шрота, которую доставят в Китай в рамках сотрудничества компаний «Русагро» и FESCO. Об этом сообщается в Telegram-канале ВМТП.

«Шрот — органический кормовой продукт, получаемый из подсолнечника. На производственной площадке «Русагро Масло» в поселке Безенчук Самарской области груз поместили в 60 инновационных вагонов повышенной грузоподъемности, кузов которых отцепляется от ходовой части», — говорится в сообщении.

Подобная конструкция позволила провести в ВМТП так называемую прямую перевалку груза – шрот засыпался в балкер непосредственно из вагонов без использования складов и ковшовых элеваторов.

В ВМТП отмечают, что это первая прямая перевалка шрота на Дальнем Востоке.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, которое FESCO и «Русагро» подписали на Восточном экономическом форуме в 2021 году.

Скриншот видео, Telegram-канал ВМТП