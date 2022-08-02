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Запущен контейнерный поезд из Хэфэя в Будапешт
02.08.2022

Запущен контейнерный поезд из Хэфэя в Будапешт


    • 29 июля из восточно-китайского города Хэфея (провинция Аньхой) отправился первый контейнерный поезд в Будапешт. Состав доставит с столицу Венгрии 100 TEU с компонентами солнечных батарей, электрическими машинами и инверторами общей стоимостью около 10 млн долларов, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Ожидается, что поезд прибудет в Будапешт через 16-18 дней, преодолев более 10,8 тыс. км.

    Первый грузовой поезд Китай – Европа из провинции Аньхой был запущен в 2014 году. С тех пор было совершено уже более 2,5 тыс. рейсов по данному направлению, соединившему Аньхой с 85 городами в 18 странах.

    С начала текущего года из Аньхоя в Европу и обратно было совершено в общей сложности 500 рейсов грузовых поездов.

    Фото: Xinhua


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