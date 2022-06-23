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Новые сервисы на ВСК
23.06.2022

Новые сервисы на ВСК

    • «Восточная Стивидорная Компания» начала обслуживать новые регулярные контейнерные сервисы прямого сообщения с китайскими портами Тяньцзинь и Тайцан, сообщили SeaNews в группе Global Ports. Оператором выступает морская линия SWIFT Line транспортно-логистической группы компаний SWIFT.

    Судозаходы SWIFT Line на ВСК осуществляются 2-3 раза в месяц на судне «Sol Hongkong» вместимостью более 650 TEU, в том числе 30 рефрижераторных контейнеров. Судно также может принимать на борт опасные грузы.

    Время в пути между ВСК и портами Тяньцзинь и Тайцан составляет 4-5 дней.

     «Благодаря партнерству группы компаний SWIFT с ВСК мы доставляем импортные грузы через Дальний Восток во все ключевые регионы России в составе ускоренных контейнерных поездов», – сказал Александр Подылов, генеральный директор «Восточный Экспресс», железнодорожной бизнес-единицы группы компаний SWIFT Transport Group.

    «Маршруты SWIFT LINE расширили географию регулярных прямых сервисов в Китай, доступных через ВСК. Это даст клиентам больше гибкости для быстрой адаптации к изменениям на рынке и поддержания бесперебойных поставок», – отметил Игорь Пухов, коммерческий директор Global Ports.

    Фото: Global Ports

     


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