На ВСК увеличили мощности по досмотру контейнеров

Группа Global Ports модернизировала досмотровой комплекс терминала «Восточная Стивидорная Компания». В результате мощности для инспекции грузов в контейнерах на терминале в Приморье выросли на 33%, рассказали SeaNews в Global Ports.

Ввод дополнительных мощностей позволит терминалу увеличить производительность досмотровых операций и создать комфортные условия для работы сотрудников таможенной службы и клиентов ВСК.

Новый навес площадью 600 кв. м ввели в эксплуатацию в феврале. Количество крытых ячеек для досмотра выросло с 18 до 24. Навес оборудован системами видеонаблюдения, а также энергосберегающими системами освещения.

Фото предоставлено пресс-службой Global Ports