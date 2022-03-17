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На ВСК увеличили мощности по досмотру контейнеров
17.03.2022

На ВСК увеличили мощности по досмотру контейнеров

    • Группа Global Ports модернизировала досмотровой комплекс терминала «Восточная Стивидорная Компания». В результате мощности для инспекции грузов в контейнерах на терминале в Приморье выросли на 33%, рассказали SeaNews в Global Ports.

    Ввод дополнительных мощностей позволит терминалу увеличить производительность досмотровых операций и создать комфортные условия для работы сотрудников таможенной службы и клиентов ВСК.

    Новый навес площадью 600 кв. м ввели в эксплуатацию в феврале. Количество крытых ячеек для досмотра выросло с 18 до 24. Навес оборудован системами видеонаблюдения, а также энергосберегающими системами освещения.

    Фото предоставлено пресс-службой Global Ports


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