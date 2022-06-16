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FESCO подписались на ТЛЦ в Забайкальске
16.06.2022

FESCO подписались на ТЛЦ в Забайкальске

    • Транспортная группа FESCO и правительство Забайкальского края подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве при создании транспортно-логистического центра «Терминал Забайкальск». Подписи под документом поставили председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, стороны договорились совместно реализовывать проект строительства в поселке Забайкальск транспортно-логистического центра, включающего в себя контейнерный терминал с пропускной способностью 450 тыс. TEU в год, склады временного хранения, подъездные железнодорожные пути и другую транспортную инфраструктуру.

    Общий объем инвестиций в ТЛЦ «Терминал Забайкальск» составит около 4 млрд рублей. Успешная реализация проекта позволит создать в регионе более 300 новых рабочих мест и принесет почти 500 млн рублей налоговых отчислений, отметили в FESCO.

    FESCO и правительство Забайкальского края также намерены наладить сотрудничество при реализации культурных, социальных и образовательных программ на территории региона, направленных в том числе на развитие человеческого капитала и создание новых возможностей для жителей края.

    «FESCO заинтересована в диверсификации сети маршрутов в сообщении с Китаем, поскольку это гарантирует стабильный сервис для наших клиентов и способствует развитию контейнерной логистики в России. Забайкальск – один из ключевых пунктов на границе между нашей страной и Поднебесной, поэтому строительство собственного транспортно-логистического цента в Забайкальском крае позволит повысить качество наших услуг, а также эффективность использования парка», — сказал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.


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